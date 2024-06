Näin Vladimir Putin pyrkii Adolf Hitlerin jalanjäljille

Adolf Hitler halusi rakentaa natsi-Saksasta Kolmannen valtakunnan, kolmannen germaanisen imperiumin. Vladimir Putin seuraa amerikkalaisprofessori Walter Clemensin mielestä Hitlerin jalanjälkiä tavoitellessaan venäläistä imperiumia, johon kuuluisivat myös ne alueet, jotka maa oli keisarikunnan vuonna 1917 ja Neuvostoliiton vuonna 1991 tapahtuneiden romahdusten myötä menettänyt.

– Hitlerin Kolmas valtakunta kesti noin seitsemän vuotta Itävallan liittämisestä vuonna 1938 Hitlerin itsemurhaan toukokuussa 1945. Putinin joukot miehittävät kaistaletta Moldovasta, kahta Georgiaan laillisesti kuuluvaa provinssia, osia Ukrainan Donbasista ja koko Krimiä, jonka Nikita Hruštšov oli vuonna 1954 siirtänyt Venäjältä Ukrainalle, Clemens kirjoittaa Center for European Policy Analysis -ajatushautomon julkaisemassa artikkelissa.

– Hitlerin suurisuuntainen Saksa-visio päättyi katastrofiin. Hänen Wehrmachtinsa eteni Stalingradiin saakka ja alkoi sitten vetäytyä. Mitä se tällä saavutti? Se murskasi alleen useita valtioita ja tappoi yli 50 miljoonaa sotilasta ja siviiliä, sekä saksalaisia että ulkomaalaisia. Vuonna 1945 Saksan miehitti neljä niistä valtioista, joihin se oli hyökännyt, Clemens toteaa.

Walter Clemens on Bostonin yliopiston emeritusprofessori, joka toimii Venäjän ja Euraasian tutkijana Bostonin yliopistossa. Hän on julkaissut vuonna 2023 kirjan Blood Debts: What Putin and Xi Jinping Owe Their Victim.

Jos Putin miettisi Hitlerin tavoitteita ja omia epäonnistumisiaan, hän lakkaisi kurkottamasta liian pitkälle Moldovassa, Georgiassa, Ukrainassa ja muilla entisen neuvostoimperiumin alueilla, Clemens arvioi.

– Historian perusopetus on se, että riisto ei kannata. Se voi tuottaa joitakin välittömiä hyötyjä, mutta sillä on taipumus kääntyä itseään vastaan – nykyään nopeammin kuin ennen, sillä keskinäisriippuvaisessa maailmassamme teknologia vauhdittaa kaikkea, hän sanoo.

– Sen sijaan, että Portugali taistelisi siirtomaissaan kapinallisia vastaan, se käy nyt kauppaa ja tekee yhteistyötä entisten alamaistensa kanssa. Monissa sen aikoinaan hallitsemissa maissa portugalilla on nyt virallisen kielen asema. Portugalin lisäksi portugalinkielisiä ovat Brasilia, Kap Verde, Angola, Mosambik, Guinea-Bissau sekä São Tomé ja Príncipe. Itä-Timorissa, Päiväntasaajan Guineassa ja Macaossa portugali on toinen virallinen kieli, hän toteaa.

Vaikka Yhdysvallat saattaisi olla vauraampi, ellei se olisi sitoutunut puolustamaan liittolaisiaan esimerkiksi Filippiineillä, Taiwanissa, Ukrainassa ja muualla Euroopassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella, turvallisuus nousee Clemensin mukaan taloudellisten näkökohtien edelle.

– Venäjän ja sen kansan asiat olisivat paremmin, jos ne lakkaisivat unelmoimasta kolmannesta imperiumista ja keskittyisivät panostamaan inhimilliseen ja sosiaaliseen kehitykseen kotimaassa, hän huomauttaa.