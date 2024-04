Venäjän operaatiot räjähtivät Euroopassa – Pitäisikö Naton 4. artikla aktivoida?

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves pohtii X-viestissään, pitäisikö Naton 4. artikla aktivoida Venäjän sabotaasioperaatioiden takia.

Venäjä on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen kiihdyttänyt erilaisia operaatioitaan Euroopassa. Hiljattain Kremlille työskennelleen ja Venäjän vakoojaksi syytetyn 20-vuotiaan brittimiehen väitetään palkanneen kaksi miestä polttamaan liikerakennuksen maan tasalle. Saksassa taas maan viranomaiset ovat kertoneet estäneensä Venäjän tiedustelupalveluiden operaation, jonka tarkoituksena oli räjäyttää maan asevoimien ja puolustusteollisuuden kohteita.

Nyt nähdyt operaatiot ovat osa muutosta tavassa, jolla Venäjän tiedustelupalvelut operoivat. Sabotaasia ja loikkareihin kohdistuvia salamurhia on nähty jo aiemmin, mutta nyt kynnys toimiin on alentunut ja kohdevalikoima laajentunut.

Ilves huomauttaakin, että Venäjän keinovalikoima on laaja. Se kattaa kaiken virolaisministeriön autonikkunan rikkomisesta laajempiin sabotaasioperaatioihin Puolassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

– Ohjuksia putoaa puolaan ja Romaniaan, europarlamentaarikkoja lahjotaan, ympäri Eurooppaa käydään massiivista disinformaatio- ja lokakampanjaa, Ilves listaa.

Ilveksen mielestä olisi perusteltua, että operaatioiden johdosta Naton perustussopimuksen 4. artikla aktivoitaisiin.

Toisin kuin 5. artikla, joka velvoittaa Naton jäsenmaita puolustamaan toisiaan, 4. artiklan mukaan jäsenmaat voivat neuvotella keskenään, kun jokin sopimuksen osapuolista katsoo alueellisen koskemattomuuden, poliittisen riippumattomuuden tai turvallisuuden olevan uhattuna.

– Ehkä nämä asiat pitäisi nostaa esiin 4. artiklan mukaisissa konsultaatioissa Pohjois-Atlantin neuvostossa, Ilves esittää.

Pohjois-Atlantin neuvosto on Naton korkein päättävä elin, joka koostuu Nato-maiden edustajista.

Presidentti kritisoi viestissään myös joidenkin toimijoiden liennyttävää asennetta ja haluttomuutta kohdata Venäjää suoraan.

– Mikä oikein hidastaa teitä, ”eskalaationhallitsijat”? Ilves piikittelee.

— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) April 27, 2024