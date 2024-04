Satelliittikuvat ja video näyttävät tuhot Venäjän tukikohdassa, kohteina tärkeät liitopommit

Ukrainan on kerrottu iskeneen hiljattain Venäjän Kushtshevskajan lentotukikohtaan Krasnodarin alueella.

Uudet Planet Labs -yhtiön ottama ja jutun alla oleva satelliittikuva näyttää tuhon tukikohdassa. Viimeisin kuva on otettu 28. huhtikuuta. Kuvan on jakanut viestipalvelu X:ssä American Enterprise Instituten asiantuntija Brady Africk.

Ukrainan mukaan lennokki-iskun iskun aikaan tukikohdassa oli kymmeniä sotilaslentokoneita, tutkia ja laitteita elektroniseen sodankäyntiin.

Brady Africk on tehnyt havainnon, että tukikohdassa kuvatun videon perusteella myös Venäjän liitopommit ovat joutuneet Ukrainan iskun kohteeksi. Jutun alla olevalla videolla näkyy jäänteitä liitopommeista.

Venäjän ilmavoimat on lisännyt viime aikoina liitopommien käyttöä rintamalla. Termillä tarkoitetaan lentokoneiden pudottamia vanhoja neuvostoaikaisia pommeja, joihin on lisätty siivekkeet ja ohjausjärjestelmä.

Destroyed Russian glide bomb kits are visible in footage from the ground following the strike. pic.twitter.com/kgibcTnREI

— Brady Africk (@bradyafr) April 28, 2024