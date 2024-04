Venäjä työntää joukkoja murtokohtaan – puolustajalla tukalat oltavat

Sen jälkeen, kun venäläisjoukot murtautuivat ukrainalaisten linjojen läpi Avdijivkan länsipuolella toissa viikolla, ovat he hitaasti laajentaneet kiilaa, jonka kärki osoittaa pieneen Otšeretynen kylään. Asiasta kertoo Forbes.

Ukrainalaisjoukoille tilanne on vaikea. Näyttää vahvasti, että Venäjä onnistunee valtaamaan useita kyliä Otšeretynen lähistöllä.

Todellinen uhka ukrainalaisille kuitenkin on, ettei sodanjohdolla ole muuta vaihtoehtoa, kuin minimoida tappionsa. Se tarkoittaisi vetäytymistä länteen uudelle puolustuslinjalle, joka kulkee Otšeretynen pohjoisosasta luoteeseen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi kymmenientuhansien neliökilometrien alueen luovuttamista venäläisille. Sen asukkaiden täytyisi joko paeta kodeistaan tai jäädä Venäjän miehityshallinnon alle.

Pahimmassa tapauksessa vetäytyminen uusiin asemiin voisi tarjota venäläisille mahdollisuuteen yhteen tai useampaan läpimurtoon, jotka kerääntyessään voisivat jopa murtaa koko Ukrainan puolustuksen.

Se, miten venäläiset onnistuivat murtamaan Ukrainan puolustuslinjan Avdijivkan länsipuolella on edelleen kysymysmerkki. Syyttävä sormi on osunut muun muassa Ukrainan 115. mekanisoituun prikaatiin, joka saapuessaan Otšeretynen rintamalohkolle murtui välittömästi kohdatessaan Venäjän 30. moottoroidun kivääriprikaatin.

Monet ovat toisaalta huomauttaneet, että kuten muutkin ukrainalaisyksiköt, myös 115. prikaati kärsii Yhdysvaltain apupaketin myöhästymisestä johtuvasta ammuspulasta. Yksikään ukrainalaisyksikkö ei terästäydy asemiensa pitämisessä ehtymättömän pommituksen keskellä.

– Vihollisella on etulyöntiasema ilma-aseessa ja tykistössä, iskien jatkuvasti Taurian rintamaan, huomautetaan Ukrainan puolustusstrategiakeskuksen lausunnossa.

Tämä epätasapaino tykistössä saataakin osoittautua kohtalokkaaksi.

Tähän mennessä Venäjä on työntyänyt Otšeretynen kiilaan myös 15. ja 74. moottoroidut kivääriprikaatit, 90. panssariprikaatin sekä joitain erikoisjoukkoja. Heitä vastassa on seitsemän ukrainalaisprikaatia ja yksi erillispataljoona. Käytännössä tilanne on kuitenkin Venäjälle edullisempi: 10 000 venäläissotilasta vastassa on vain 3 000 ukrainalaista.

Hyökkääminen on kuitenkin aina vaikeampaa kuin puolustus. Ei ole kirkossa kuulutettu, että venäläiset onnistuisivat hyökkäyksessään.

– 30. moottorisoidun kivääriprikaatin etujoukkojen huolto […] on käytännössä estetty Ukrainan asevoimien toimesta, joka hallitsee tykistöllä huoltoreittiä, keskuksen lausunnossa todetaan,

Noin kahdeksan kilometriä edenneet venäläisjoukot ovatkin nyt kaukana huoltolinjoista. Jos ukrainalaiset onnistuvat näännyttämään heidät ennen kuin venäläiset onnistuvat leventämään valtaamansa kiilaa, voi venäläisiä hyvin kohdata tappio.

Tavoite on kuitenkin optimistinen alivoimasta ja ammuspulasta kärsiville ukrainalaisille. Realistisempaa on, että edessä on vetäytyminen kohti länttä.

Vetäytyminenkin on kuitenkin riskialtista. Siksi ukrainalaiset tekevätkin nyt kaikkensa välttääkseen sen.