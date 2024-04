Tutkijan mukaan länsi yllätti pahasti Kremlin

Viron kansainvälisen puolustustutkimuskeskuksen varajohtaja Kristi Raikin mukaan Venäjä yllättyi Yhdysvaltain 60 miljardin dollarin apupaketista Ukrainalle.

– Vuosien saatossa Venäjällä on ollut tapana jatkuvasti aliarvioida länttä. Venäläinen narratiivi on ollut viime aikoina erittäin vahva siitä, että me (venäläiset) lopulta kestämme pidempään ja lännen tuki kuivuu. Näyttää myös siltä, että he itse uskoivat tähän narratiiviin, ja siksi heille tuli todella yllätyksenä, että USA onnistui saamaan päätöksen aikaan, Kristi Raik kertoo Viron yleisradio ERR:lle.

Venäjän narratiiville ei tutkijan mukaan ole todellisuuspohjaa.

– Lännen resurssit ovat yksinkertaisesti moninkertaiset Venäjään verrattuna.

USA:n tukipaketin lykkääntyminen olisi Kristi Raikin mukaan herättänyt keskustelua Ukrainan puolustuksen romahtamisesta.

– Tilanne on kuitenkin nyt muuttunut täysin siinä mielessä, että Ukraina pystyy vielä puolustamaan itseään. Välillä tämä mieliala muuttui melko pessimistiseksi. Lännessä tämä antaa samoin uskoa siihen, että Ukraina voi lopulta voittaa sodan. Tietenkin edessä on vielä pitkä taistelu, ja paljon pitää vielä tehdä.