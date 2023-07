Venäjän johtoa arvostellut ex-komentaja pidätetty, asiantuntija nostaa esiin erikoisen seikan

Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistijoukkojen ex-komentaja Igor Girkin on pidätetty.

Girkinin vaimo kertoi miehensä Telegram-kanavalla, että Girkin oli haettu kotoa perjantaina aamupäivällä ja häntä syytetään extremismistä. Vaimon mukaan hän ei tiedä miehensä tämänhetkistä olinpaikkaa.

Girkin, joka on etsintäkuulutettu terroristi, ja yksi päätekijöistä MH17-matkustajakoneen pudottamisessa Ukrainassa 2014, on arvostellut viime aikoina kovin sanoin Venäjän johtoa. Muun muassa aiemmin tässä kuussa hän sanoi, että että Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kapina oli ”menestys” ja että voimatasapaino Venäjällä on muuttumassa.

– Kiinnostavaa nähdä miten tilanne kehittyy. Ei ole sanottua, etteikö häntä vapautettaisi, mutta jos hänet tuomitaan, on mielenkiintoista nähdä, seisovatko ketkään rashisteista hänen takanaan, arvioi WarTranslated-tilin sotabloggari, jolla Twitterissä on lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

Hän huomauttaa, että Wagner-johtaja Prigozhin marssi kohti Moskovaa juhannuskapinassaan, kun taas Girkin tuki tuolloin puolustusministeri Sergei Shoigua ja pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia. Girkin on aiemmin antanut palaa myös Prigozhinista ja kuvaillut Wagner-johtajan olevan ”demonien riivaama”. Tällä hetkellä kuitenkin Prigozhin kulkee vapaana.

– Ja hän [Girkin] on käsiraudoissa. Kaiken kaikkiaan ei silti hyvä tilanne Kremlin viiltäjälle, bloggari sanoo presidenttiin viitaten.

WarTranslatedin mukaan niin kutsuttua extremismipykälää käytetään Venäjällä tyypillisesti hallintoa vastustaviin henkilöihin.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko puolestaan twiittaa, että palkkasotilasyhtiö Wagnerille työskennellyt lääkäri, venäläispoliitikko Dmitry Petrovsky väittää ilmiantaneensa Girkinin, koska Vladimir Putinin arvostelu oli ”viimeinen pisara” ja valtion päämiehen loukkaaminen hänen mielestään rikollista. Herastshenkon siteeraama Petrovsky väitetysti sanoo, ettei tiedä saiko Girkinin pidätys kimmokkeensa hänen lausunnostaan, mutta toivovansa näin olevan.

Very interesting to see where Girkin's arrest will go. Nothing says he won't be released, but if he is arrested and sentenced for a while, I'll be curious to know if any rashists will properly stand behind him.

After all, Girkin had a major beef with Prigozhin, but it was…

— Dmitri (@wartranslated) July 21, 2023