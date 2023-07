Moskovaan rakennettiin salavankila – sellejä virkamiehille ja korkea-arvoisille upseereille?

Venäjän uskotaan rakentaneen korkean turvatason salaisen vankilaan Moskovaan. Vankilassa voisi pitää epäsuosioon joutuneita armeijan kenraaleita ja korkea-arvoisia puolustusministeriön virkamiehiä.

Asiasta kertoo brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen, joka viittaa suositun Telegram-kanavan VChK-OGPU:n julkaisemiin tietoihin. Vuodettujen venäläisdokumenttien joukossa on muun muassa uuden vankilan pohjapiirros.

Asiakirjojen mukaan aiemmin sotilastuomioistuimen käytössä ollut rakennus on remontoitu viime vuoden lopussa sisältämään sellejä sekä kuulusteluhuoneita.

Kellariin on rakennettu vesieritys ja ilmanvaihto, sekä kaikkiaan yhdeksän huonetta käytävien varsille, joista suurin osa on pidätyssellejä. Viime vuonna tehdyn sopimuksen mukaan muutostyöt oli hoidettava kiireellisesti siten, että valmista on viimeistään 31. joulukuuta 2022.

Owen huomauttaa, että salainen kellarityrmä sijaitsee pahamaineisen Lefortovon vankilan vieressä Moskovassa.

Kyseisessä vankilassa pidetään muun muassa Wall Street Journalin amerikkalaista toimittajaa Evan Gershkovichia, jota Venäjä syyttää vakoilusta.

– Ei ole tiedossa, pidetäänkö siellä [rakennetussa vankilassa] tällä hetkellä ketään, Owen toteaa ja muistuttaa, että kuluneen vuoden aikana Venäjällä on kuitenkin ollut suuri määrä skandaaleita, joissa on ollut osallisina niin puolustusministeriön virkamiehiä kuin armeijan upseereitakin.

– Mukaan luettuna ilmavoimien komentajan, kenraali Sergei Surovikinin hiljattainen katoaminen, Owen summaa.

Owenin mukaan olisi siksi järkeenkäypää, että Venäjä etsisi mahdollisille korkean profiilin pidätetyille säilytyspaikkaa, jossa he eivät herätä yhtä paljon huomiota kuin esimerkiksi Lefortovossa.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa lokakuusta tammikuuhun johtaneen Surovikinin olinpaikka ei tällä hetkellä ole tiedossa. Hänen on väitetty joutuneen pidätetyksi.

BBC uutisoi eilen, että Moskovan virallisen kannan mukaan Surovikin on ”lepäämässä”, eikä hän ole tavoitettavissa tällä hetkellä.

2/ The VChK-OGPU Telegram channel has published apparently leaked architectural plans and photographs of the facility, which it says is located next to the notorious Lefortovo prison in central Moscow. The building has been used by the military district court for many years.

4/ "The technical order is accompanied by photos of the place of work.

A few days later, the same chairman Osin signs another contract with LLC "PROF ENGINEERING". pic.twitter.com/oYaJGcfsT6

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 14, 2023