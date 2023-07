Venäjällä pidätetty useita korkea-arvoisia upseereja – ”puhdistus on laajempi kuin on luultu”

Jevgeni Prigozhinin juhannuskapinan jälkeen Venäjällä on pidätetty useita korkea-arvoisia upseereja, joista tunnetuin on Venäjän ilma- ja avaruusvoimien komentaja Sergei Surovikin, kertoo Wall Street Journal (WSJ).

Myös ”kenraali Harmageddonina” tunnettu Surovikin johti syksyllä 2022 Venäjän tuhoamissotaa Ukrainassa ja sitä ennen Syyriassa. Surovikinia ei syytetä mistää, mutta erään WSJ:n lähteen mukaan tämä tiesi kapinavalmisteluista, vaikka ei itse kapinaan osallistunutkaan. Surovikin on pidätettynä ja kuulusteltavana Moskovassa.

WSJ:n lähteiden mukaan ”Kremlin pyrkimys kitkeä epälojaaleiksi epäillyt upseerit on laajempi kuin julkisuudessa on tiedetty”. Lähteiden mukaan ainakin 13 korkeampaa upseeria on pidätetty kuulusteluita varten. Näistä on on myöhemmin vapautettu ja noin 15 on jäädytetty tai erotettu palvelusvirastaan.

– Pidätyksissä on kyse upseeriston puhdistamisesta niistä, joiden ei katsota enää olevan luotettavia, eräs lähteistä sanoo.

Pidätyksestään jo vapautettuja ovat ainakin Surovikinin varamies kenraalieversti Andrei Judin ja sotilastiedustelun apulaispäällikkö kenraaliluutnantti Vladimir Aleksejev. Heidät on kuitenkin pidätetty virastaan, he ovat valvonnan alaisia ja heidän liikkumistaan rajoitetaan, eräs lähde kertoo.

Pidätettynä edelleen on ainakin ”Mariupolin teurastajana” tunnettu kenraalieversti Mihail Mizintsev, joka toimi aiemmin logistiikasta vastaavana apulaispuolustusministerinä ja liittyi Wagner-yksityisarmeijaan huhtikuussa.

Keskiviikkona 12. heinäkuuta Venäjän puolustusministeriö kertoi ottaneensa haltuunsa Wagner-armeijalta satoja panssarivaunuja, raketinheittimiä ja tykistökalustoa sekä 20 000 rynnäkkökivääriä ja muita käsiaseitas ekä 2500 tonnia ammuksia.

WSJ huomauttaa, että jos tämä puolustusministeriön väite pitää paikkansa, tarkoittaa se, että Ukrainassa olevat Wagner-joukot ovat suurimmalta osin riisuttu aseista.