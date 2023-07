”Jevgeni Prigozhin on demonien riivaama”

Etsintäkuulutettu terroristi ja poissaolevana murhista elinkautisiin tuomittu entinen Donbasin venäläisjoukkojen komentaja Igor Girkin (Strelkov) arvelee Wagner-johtaja Jevgeni Prigožinin olevan paholaisen riivaama, kertoo uutistoimisto Unian.

– Olen varma, että Prigozhin on demonien riivaama. Olen 100 prosenttisen varma, että hän on riivattu. Korostan, ettei tämä tarkoita hänen olevan hullu, vaan hän on paholaisen riivaama, sanoi Girkin Moskovan tataarien kansalliskokouksen johtajalle Rustam Jamaleeville.

Girkinin mukaan Prigožinin käyttäytymisestä näkyy, että tämä on pahojen voimien hallinnassa.

– Hänen valepsykoosinsa, kaikki mitä kuulen hänen sanovan… Hän on hirveä ihminen, sadisti ja psykopaatti. Se ei tarkoita, että hän on tyhmä. Ei, hän on älykäs. Demonit auttavat häntä ja ohjaavat häntä. Se on väistämätöntä, sanoi Girkin.

Girkinin mukaan Prigožinin kohtalo on vielä epäselvä.

– Emme tiedä, kuinka kauan hän vielä elää. On selvää, ettei häntä ole poistettu poliittisen kenttämme aktiivisten toimijoiden joukosta.