Potkut saaneen venäläiskenraalin vaimo: En saa yhteyttä mieheeni

Venäläisen kenraalimajuri Ivan Popovin kerrotaan kadonneen sen jälkeen, kun hän nosti suorasukaisesti esille Venäjän joukkojen pahat ongelmat Etelä-Ukrainan rintamalla.

Hän kertoi saaneensa potkut arvosteltuaan sosiaalisessa mediassa levinneellä äänitallenteella muuta sotilasjohtoa vaikeasta rintamatilanteesta.

Popovin mukaan venäläisen vastatykistön toiminta on puutteellista, tykistötiedusteluasemista on pulaa eivätkä joukot saa tarpeeksi lepoa. Hän komensi 58. armeijaa eteläisessä Ukrainassa, jossa käydään rajuimpia taisteluita.

Popovin vaimo kertoo menettäneensä yhtäkkiä yhteyden mieheensä sen jälkeen, kun sodanjohto ”kutsui” Popovin luokseen ja hän lensi jonnekin ”ratkaistakseen ongelmansa”.

Asiasta kertoo runsaasti sisäpiiripaljastuksia Ukrainan sodan aikana julkaissut suosittu Telegram-kanava VChK-OGPU.

Vaimo totesi kuitenkin, että ei ole vielä huolissaan. Hänen mukaansa eilen julkitullutta äänitallennetta ei ollut tarkoitettu laajalle piirille.

Popovin työtovereiden sanotaan julkaisseen viestin, jotta he voisivat kerätä tukea sille, että Popov palautettaisiin virkaansa.

1/ General Ivan Popov is reported to have disappeared following the publication of his highly critical remarks about the conduct of the war in southern Ukraine. He said earlier that he had been dismissed after criticising the Russian senior military leadership. pic.twitter.com/DQrdVn6PUj

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 14, 2023