Ex-komentaja: Valta-asetelma Venäjällä on muuttumassa

Venäjän tukemien Itä-Ukrainan separatistijoukkojen ex-komentaja Igor Girkin on avautunut sosiaalisessa mediassa siitä, että Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin kapina oli ”menestys” ja että voimatasapaino Venäjällä on muuttumassa.

Sotaa venäläislähteistä seuraavan War translated -tilin mukaan mukaan Girkin uskoo nyt, että Prigozhinia tukevat tahot ovat vähän kerrallaan pääsemässä valtaan, ja he haluavat Venäjän irtautuvan sodasta.

Girkin sanoo viestissään, että [puolustusministeri] Sergei Shoigua ja muuta Venäjän virallista johtoa vastustavassa ryhmässä on muun muassa oligarkkeja, joille osa vaikutusvallasta on jo valumassa.

Tämä ryhmän intresseissä on Girkinin mukaan saada sota loppumaan keinolla millä hyvänsä ja he aikovat johdatella presidentti Vladimir Putinin ymmärtämään, että tämän pitää hyväksyä tappionsa.

– Arvioin, että kävi miten tahansa, he [Venäjä] häviävät joka tapauksessa, mutta kaikki sisäinen sekaannus on tervetullutta, joten tämä oli hyvä huomio terroristilta, War translated -bloggari kommentoi viitaten siihen, että Girkin on etsintäkuulutettu terroristi.

Girkin on arvostellut aiemmin rajusti myös Kremlin sodanjohtoa, sekä antanut synkkiä arvioita venäläisten taistelukyvystä.

Ex-komentaja varoittaa Kremliä lähestyvästä tappiosta

Conspirologist Girkin says he believes Prigozhin's mutiny was "successful" and the balance of power is shifting in the Russian leadership with powers backing Prigozhin slowly taking over. He says they want to lead Russia to withdraw from war.

