Venäjällä räjähtelee – Ukraina iski öljylaitoksiin

Ukrainalaiset lennokit ovat tehneet Venäjällä useita iskuja, Venäjän puolustusministeriö kertoi keskiviikkona. Asiasta uutisoi The Moscow Times. Ukrainalaistietojen mukaan maa on iskenyt ainakin kahteen venäläiseen öljynjalostamoon. The Moscow Times ei vielä ole kyennyt vahvistamaan tietoja.

Venäjän puolustusministeriö väittää ilmatorjunnan tuhonneen yhteensä kuusi ukrainalaista lennokkia Voronezin, Rjazanin, Belgorodin ja Kurskin alueilla. Ukrainalaislähteiden mukaan lennokit onnistuivat kuitenkin vaurioittamaan Rjazanin alueella sijaitsevaa öljynjalostamoa. Mediassa leviää video, jonka kerrotaan esittävän öljynjalostamon tulipaloa.

Ukrainalaismedioiden mukaan maan tiedustelu on myös tehnyt lennokki-iskun öljylaitokseen Voronezin alueella. Venäläiset viranomaiset eivät toistaiseksi ole kommentoineet öljynjalostamoihin kohdistuneita iskuja.

Ukraina on viime kuukausina tehnyt useita iskuja Venäjän öljyntuontantoon ja energiainfrastruktuuriin. Huhtikuun lopussa noin kymmenen prosenttia Venäjän raakaöljyn tuotantokapasiteetista oli pysähdyksissä Ukrainan iskujen seurauksena. Ukraina on myös kertonut jatkavansa iskuja Yhdysvaltojen vastustuksesta huolimatta.