Venäjällä on ylivoima enää vain pohjoisessa – evp-kenraalilta varoitus

Venäjä on jo pitkään kasvattanut sotilaallista jalanjälkeään pohjoisessa.

– Arktinen on ainoa alue missä Venäjällä on sotilaallinen ylivoima, ja se pyrkii tämän asetelman varmasti turvaamaan entistäkin vahvemmin vastapainona nöyryytyksestä Itä-Euroopassa ja heikentyvästä sotilaallisesta asetelmasta Itämerellä, pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri sanoo Twitterissä.

Toveri kommentoi Reutersin artikkelia, jossa käydään karttakuvien kanssa läpi Venäjän sotilaallista läsnäoloa ja harjoittelua arktisella alueella. Evp-kenraali kiittelee juttua. Siinä todetaan Naton heränneen Venäjän ylivoimaan alueella.

Moskova on tunnetusti panostanut ankarasti pohjoiseen viimeisen reilun viidentoista vuoden aikana. Vanhoja pohjoisia tukikohtia on päivitetty ja laajennettu. Tämä on näkynyt Suomenkin pohjoisilla lähialueilla.

Pohjoiseen verrattain lähelle Suomea on sijoitettu myös tiettävästi Venäjän uusia Poseidon-ydintorpedoja. Vielä kehitysvaiheessa olevaa ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta on taas testattu Novaja Zemljassa Venäjän arktisella alueella.

CNA-ajatushautomon tutkija ja merisodankäynnin asiantuntija Joshua Tallis huomauttaa puolestaan artikkelista, että Venäjällä ja Suomen ja Ruotsin täydentämällä Natolla on erilaiset sotilaalliset tarpeet arktisella alueella.

– Tukikohtien määrän laskeminen ja vertaaminen ei vielä itsessään kerro voiman epätasapainosta, Tallis sanoo Twitterissä.

Hän kuitenkin jatkaa, ettei yksikään puolustusasiantuntija näyttäisi hölmöltä ehdottaessaan lisää panostuksia arktiselle alueelle.

– Rajallisten resurssien ja kilpailevien prioriteettien maailmassa tämä keskustelu on kuitenkin vietävä kohti tehtäväanalyysiä, jossa huomioidaan riskit, tutkija toteaa.

– Kerro minulle, mikä riittää – ei paljonko vastapuolella on, hän summaa.

Tallis muistuttaa, että lämpenevän arktisen alueen strateginen tärkeys muodostuu ennen kaikkea uusien merenkulkureittien ja muiden hyödynnettävissä olevien alueiden ja resurssien avautumisesta käyttöön.

– Tämä synnyttää uusia kuristuspisteitä hallittavaksi ja lisää jännitteitä rajoilla, hän toteaa.

No defense analyst would look bad calling for more investment in Arctic defense. But in a cost-constrained world with competing priorities, we need to move this discussion towards risk-informed mission analyses. Tell me how much is enough, not how much the other guy has. 2/2

— Joshua Tallis (@DocTallis) November 21, 2022