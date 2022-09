Venäjä valmistelee pohjoisessa ydinkäyttöisen Burevestnik-ohjuksen testiä

Venäjä valmistautuu testaamaan jälleen ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta. Asiasta kotisivuillaan julkaisemassaan artikkelissa kertova laivastoasiantuntija H.I. Sutton viittaa havaintoihin venäläisten alusten liikkeistä ja tämän linkin takaa löytyviin puolustusanalyytikko Tony Roperin julkaisemiin yksityiskohtaisiin satelliittikuviin (alla).

Kuvien perusteella Burevestnik-ohjuksen kuljetussäiliö on siirretty hiljattain laukaisukiskojen eteen tunnetulla Pankovon testipaikalla Novaja Zemljassa Venäjän arktisella alueella. Niiden päällä on suojarakennelma. Venäjä on tuonut lisäksi paikalle ohjuksen testeihin aiemminkin osallistuneita tukialuksia. Niistä suurin on ydinkäyttöinen rahtilaiva Sevmorput. Se oli pitkään Pankovon edustalla viime vuoden syksyllä. Venäjän uskotaan testanneen tuolloin Burevestnikia. Verkkouutiset kertoi kokeista tässä jutussa.

Burevestnik on yksi niin kutsutuista Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”superaseista”. Ne esiteltiin Putinin tulikivenkatkuisessa kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessa maaliskuussa vuonna 2018.

USA:n hylätty konsepti

Burevestnik laukaistaan kiskoja pitkin tavanomaisella rakettimoottorilla. Lentäessään ohjus käyttää voimanlähteenään ydinreaktoria. Näin saavutetaan teoriassa rajaton kantama ja kyky kiertää ohjuspuolustuksia ja ennakkovaroitusjärjestelmiä.

Konseptin järkevyyttä on epäilty vahvasti. Yhdysvallat kehitti vastaavaa asejärjestelmää jo 1950-luvulla. Hanke kuitenkin kuopattiin nopeasti. Ydinkäyttöinen ohjus olisi syytänyt lentäessään radioaktiivisia hiukkasia ympäristöön eikä ohjuksella nähty olevan käytännössä mitään etua verrattuna ballistisiin ohjuksiin.

Venäjän tiedetään testanneen Burevestnikia lukuisia kertoja Pankovossa vuodesta 2017 alkaen. Testihistoria on ollut ilmeisen epäonninen eikä täysin onnistuneista kokeista ole tietoa.

Pieleen menneen kokeen uskotaan olleen myös vuonna 2019 Arkangelissa sijaitsevan tukikohdan lähellä sattuneessa onnettomuudessa. Viiden ihmisen hengen vaatinut onnettomuus sattui ilmeisesti, kun mereen pudonnutta ohjusta oltiin nostamassa merestä. Venäläismedioiden mukaan onnettomuudessa radioaktiivista säteilyä saanutta kalustoa löytyi myöhemmin hylättynä paikalliselta rannalta.

