Vastahyökkäys etenee: Ukraina vapauttanut jo 400 neliökilometriä

Ukrainan vastahyökkäys etenee eteläisellä rintamalla. Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyin mukaan Ukrainan joukot ovat vallanneet Venäjältä takaisin noin 400 kilometriä miehitettyjä alueita ja kahdeksan asutuskeskusta.

Syrskyi kertoi vastahyökkäyksen etenemisestä vierailtuaan rintamalla, kertoo ukrainalainen United24-sivusto.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Syrskyin mukaan alueita on saatu takaisin tammikuun lopun jälkeen.

Komentaja kuvaili tilannetta rintamalla monimutkaiseksi, sillä Venäjän joukot yrittävät murtaa ukrainalaisen linjoja tykistötulella, drooneilla, panssaroiduilla ajoneuvoilla ja pienemmillä hajautetuilla rynnäkköjoukoilla.

Hän kertoi, että ukrainalaisjoukot ovat erittäin motivoituneita jatkuvasta taistelupaineesta huolimatta.

– Suunnitelmamme pysyy muuttumattomana: annettujen tehtävien tehokas toteuttaminen samalla kun säilytämme puolustajiemme hengen ja terveyden, vahvistamme puolustuskykyä ja laajennamme operatiivista kapasiteettia kaikilla rintaman sektoreilla, Syrskyi sanoi.

Ukrainan joukot hyödynsivät helmikuun alussa SpaceX-yhtiön asettamia rajoituksia Starlink-satelliittiyhteyksiin ja iskivät viestintäyhteydet menettäneiden venäläisjoukkojen asemiin rintaman eteläosissa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.



Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentaja, eversti Ants Kiviselg kertoi viime viikolla tilannekatsauksessaan, että viestintäongelmat ovat horjuttaneet hyökkääjän komentoketjua. Kiviselg kertoi, että hyökkääjällä on häiriöitä venäläisjoukkojen johtamisessa, tykistötulen tilaamisessa ja yksiköiden välisessä yhteistoiminnassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Starlinkin rajoitukset ovat vähentäneet Venäjän federaation asevoimien toteuttamia drooni-iskuja Ukrainan selustayksiköitä vastaan, ja sosiaalisen median alustan rajoitukset ovat hidastaneet tiedon liikkumista Venäjän asevoimien sisällä, nimenomaan horisontaalisella tasolla, Kiviselg sanoi.

Eteläisellä rintamalla etenevän vastahyökkäyksen lisäksi Ukrainan joukot ovat edenneet myös muualla. Aiemmin Ukrainan maahanlaskujoukot vahvistivat laajan vastahyökkäyksen olevan parhaillaan käynnissä myös Oleksandrivskin suunnalla. Operaation tarkoituksena on estää Venäjän suunnitelmat edetä Dnipropetrovskin ja Zaporižžjan alueille.