Ukrainan vastahyökkäys jatkuu

Ukrainan joukot hyödynsivät helmikuun alussa SpaceX-yhtiön asettamia rajoituksia Starlink-satelliittiyhteyksiin ja iskivät viestintäyhteydet menettäneiden venäläisjoukkojen asemiin rintaman eteläosissa.

Ukrainalaismedioissa korostettiin, ettei kyse ole varsinaisesta vastahyökkäyksestä vaan puolustusasemien parantamisesta. Strategisessa viestinnässä tarkoituksena oli mahdollisesti hallita operaatioon kohdistuvia odotuksia.

Epäselvää myös oli, kuinka suuri osa alueesta oli rintamalinjan tuntumassa olevaa harmaata aluetta, joka ei ollut varsinaisesti kummankaan osapuolen hallinnassa.

Droonien vuoksi harmaa alue on usein kilometrien tai jopa kymmenen kilometrien syvyinen. Sen sisällä voi olla pieniä jalkaväkiryhmien asemia, jotka lähinnä muistuttavat tarkkailupisteitä.

Nyt vaikuttaa selvältä, että ukrainalaisjoukot ovat päässeet etenemään erityisesti Dnipropetrovskin alueella ja mahdollisesti ennakko-odotuksiakin vauhdikkammin.

Venäjän joukot olivat etulinjassa haavoittuvia heti verkkoyhteyksien katkeamisen jälkeen ja joutuivat vetäytymään monilta paikkakunnilta välttääkseen laajemmat saarrostukset. Ukraina on vapauttanut Donetskin alueen puolella Pokrovskin lähellä sijaitsevat Andriivkan, Ostapivsken, Netshaivkan ja Danylivkin kylät.

Sotaa seuraava ISW-tutkimuslaitos arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen jatkuvan. Tuoreet videot osoittavat venäläisten menettäneen Verboven ja Ternuvaten. Useita etulinjassa olleita venäläisryhmiä on tuhottu.

Asiantuntijoiden mukaan Ukraina pystyy edelleen hyödyntämään Starlink-yhteyksien muutosta, suotuisia sääolosuhteita ja kaukoiskuja Venäjän huoltoa vastaan.

The greatest examples for drones being a revolution in military affairs is the recent Ukrainian counteroffensives, when Russian forces lost their internet and hence their drones they became completely vulnerable to massive assault action almost immediately. https://t.co/CDdNaUGJM7 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 23, 2026