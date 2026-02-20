Komentoketju horjuu, hyökkääjän sotilaat pulassa

Avaruusyhtiö SpaceX:n päätös katkaista satelliittipohjaiset Starlink-yhteydet venäläisjoukoilta sekä uusimmat rajoitukset Telegramiin ovat vaikeuttaneet Venäjän hyökkäystä Ukrainassa, kertoo Viron puolustusvoimien tiedustelukeskuksen komentaja, eversti Ants Kiviselg.

Kiviselg antoi perjantaina tilannekatsauksen Ukrainan sodan tapahtumista, kertoo Viron yleisradio ERR.



– Starlinkin rajoitukset ovat vähentäneet Venäjän federaation asevoimien toteuttamia drooni-iskuja Ukrainan selustayksiköitä vastaan, ja sosiaalisen median alustan rajoitukset ovat hidastaneet tiedon liikkumista Venäjän asevoimien sisällä, nimenomaan horisontaalisella tasolla, Kiviselg sanoi.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Viestintäongelmat ovat horjuttaneet hyökkääjän komentoketjua. Kiviselg kertoi, että hyökkääjällä on häiriöitä venäläisjoukkojen johtamisessa, tykistötulen tilaamisessa ja yksiköiden välisessä yhteistoiminnassa.

Virolaiseverstin mukaan hyökkääjän komentoketjun romahtamisesta ei vielä voida puhua, mutta joukoille viestintäongelmat aiheuttavat merkittävää haastetta rintamalla.



– Venäläisten hyökkäyksen tempo on siellä merkittävästi hidastunut ja joillakin alueilla pysähtynyt, ja ukrainalaiset ovat onnistuneet myös ottamaan takaisin joitakin miehitettyjä alueita, hän kertoi.

Kiviselg kertoi, että Zaporižžjan alueella Huljaipolen seudulla saavutetun menestyksen lisäksi Ukrainan joukot ovat edenneet myös Donetskin alueella Dobropillja–Oleksandrivka-suuntaan.

Poimintoja videosisällöistämme

Samaan aikaan Donetskin alueella Venäjän joukot ovat hyökänneet Pokrovskin suunnalla ja yrittäneet saarrostaa Myrnohradin ja Pokrovskin kaupunkialuetta.



– Mutta useita kuukausia jatkuneesta intensiivisestä taistelutoiminnasta huolimatta venäläiset eivät ole onnistuneet siinä, hän huomautti.

Kiviselg kertoi, että Pokrovskin suunnan lisäksi Venäjän yksiköt ovat hyökänneet myös Slovjanskin sekä Kostjantynivka–Družkivka-suunnilla, ja aktiivista taistelutoimintaa on ollut myös Kostjantynivkan, Lymanin sekä Etelä-Slobožansken suunnilla.

Keskimääräinen vuorokautinen taistelukontaktien määrä pysyi viime viikolla samalla tasolla kuin edellisinä viikkoina eli noin 200 kontaktia vuorokaudessa. Samalla tasolla pysyi myös Venäjän kaukovaikutteisten iskujen intensiteetti. Viikon aikana Venäjä laukaisi noin 1 100 droonia ja 60 erityyppistä ohjusta Ukrainaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Kiviselg kertoi, että pääasialliset kohteet Ukrainan alueella olivat edelleen energia-, liikenne-, teollisuus-, terveydenhuolto- ja siviili-infrastruktuuri.



– Intensiivisin hyökkäys tapahtui 17. helmikuuta, jolloin laukaistiin lähes 400 droonia ja 30 ohjusta, ja kohteet sijaitsivat kahdellatoista alueella ympäri Ukrainaa.