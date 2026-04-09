Venäjän huoltotien heikko kohta paljastui – silta räjäytettiin massiivisella räjähdemäärällä

Ukrainan joukot ovat käyttäneet brittivalmisteisia lennokkeja Dnepr-joen ylittävän sillan tuhoamiseksi.
Taustalla oli kaksi kuukautta kestänyt operaatio, jossa käytettiin Malloy T-150 -drooneja. Ukainan tavoitteena oli heikentää Venäjän asevoimien kykyä pommittaa Dneprin toisella puolella sijaitsevaa Hersonin kaupunkia.
Ukrainan asevoimien mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta sodankäynnin historiassa, kun yhtä suuri maantiesilta tuhottiin droonioperaatiolla. Viime vuoden alussa tehdystä hyökkäyksestä ei ole aiemmin kerrottu julkisuuteen.
Tehtävä arvioitiin ensin mahdottomaksi. Sillan merkitys oli sotilaallisessa mielessä suuri, sillä sen kautta huollettiin Dneprin saarilla toimivia venäläisjoukkoja. Kohdetta yritettiin tuhota kuukausikaupalla amerikkalaisilla HIMARS-täsmäraketeilla ilman mainittavaa menestystä.
Tehtävä päätettiin antaa seuraavaksi merijalkaväen miehittämättömien järjestelmien 426. rykmentille. Yksikön komentaja, eversti Oleksii Bulakhov huomauttaa Telegraphille, että sillat on helpointa tuhota alhaalta käsin.
– Mutta ne on suunniteltu ulkoapäin erittäin kestäviksi, Bulakhov sanoo.
Rykmentin oma kehitysosasto tarttui haasteeseen. Drooneja muokataan jatkuvasti muuttuvien rintamaolosuhteiden ja vastapuolen teknologisen kehityksen mukaisesti. Tietty teknologia voi nykyoloissa vanhentua muutamissa päivissä.
Heikko kohta paljastui
Ratkaiseva vihje saatiin sosiaalisesta mediasta. Eräs venäläissotilas oli julkaissut Instagramissa kuvan itsestään sillan alarakenteiden alla. Tämä paljasti kohteen rakenteellisen haavoittuvuuden.
Brittiläisen BAE Systemsin tytäryhtiö Malloy Aeronauticsin Malloy T-150 -droonia ei suunniteltu hyökkäystehtäviin. Sen alkuperäinen tarkoitus oli toimia ”lentävänä moottoripyöränä” ja auttaa karjan paimentamisessa Australian korpiseuduilla. Nykyään sitä käytetään logistiikkaan eli rintamajoukkojen huoltoon.
T-150 pystyy kuljettamaan lähes 70 kilogramman kuorman kaikissa sääolosuhteissa. Ukrainalaisyksikkö suunnitteli 50 kilogramman suunnatun räjähdepanoksen, jonka pystyi laskemaan kaapelilla lähelle sillan heikkoja kohtia.
Yksikkö toteutti kahden kuukauden aikana 30 droonitehtävää. Niiden avulla sillan luokse kuljetettiin yhteensä 1 500 kilogrammaa räjähteitä. Iskuissa pahoin vaurioitunut silta lopulta romautettiin ohjusiskulla.
Brittimedian mukaan Dneprin saaret ovat edelleen Venäjän hallussa, mutta niitä joudutaan huoltamaan veneillä. Tämä rajoittaa huoltotarvikkeiden määrää ja altistaa veneet jatkuville drooni-iskuille.
Ukrainalaisten mukaan tehtävä onnistui T-150-lennokin ominaisuuksien ansiosta. Laite kestää GPS-häirintää, eikä sen sähkömoottori tuota lämpöjälkeä. Hiljainen drooni pystyy livahtamaan kohteeseen huomaamatta.
Haasteena on vain reilun kuuden kilometrin kantama. Ukrainalaisyksiköstä vihjataan, että tämänkin suhteen on odotettavissa kehitystä lähiaikoina.