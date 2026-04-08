Unkarista vuotaa tietoja Kremliin – näin Ukrainaa blokataan EU:sta

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó on välittänyt Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville tietoja EU:n sisäisistä Ukrainaa koskevista neuvotteluista, kertoo VSquaren ja useiden tutkivien medioiden yhteisselvitys.
Unkari on siis toiminut EU:ssa Kremlin etujen mukaisesti vuosina 2023–2025.
Medioiden haltuunsa saamien puheluiden ja äänitteiden mukaan Budapest käytti järjestelmällisesti aseena Ukrainan unkarilaisvähemmistön oikeuksia jarruttaakseen Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluja. Unkari myös vastusti EU:n suunnitelmaa lopettaa Venäjän energiantuonti asteittain.
Puhelutallenteet osoittavat, että Szijjártó piti Lavrovin ajan tasalla sekä EU:n päätöksenteosta että Unkarin omista suunnitelmista.
Kesällä 2024 puheluissa nousi esiin myös Ukrainan vähemmistökysymys. Unkari oli tuolloin tehnyt 11 kohdan vaatimuksen unkarilaisvähemmistön oikeuksista ja kytki asian tukeensa Ukrainan EU-jäsenyysprosessille.
Szijjártó keskusteli Lavrovin kanssa myös venäläisvähemmistöjen asemasta Ukrainassa. Lavrov pyrki kääntämään keskustelua siihen, voisiko vähemmistöoikeuksien toteutumatta jääminen vaikeuttaa Ukrainan etenemistä jäsenyysprosessissa.
Kesällä 2025 puheluissa korostui energia. Szijjártó tapasi Pietarin talousfoorumissa Venäjän varapääministerit ja kertoi sen jälkeen Lavroville vastustavansa Euroopan komission suunnitelmaa katkaista EU:n riippuvuus venäläisestä energiasta.
Puhelun mukaan Szijjártó pyysi, että Venäjä jatkaisi presidentin asetusta, joka mahdollisti kaasumaksut unkarilaisen OTP-pankin kautta. Jutun mukaan Venäjä pidensikin järjestelyä lokakuuhun 2025 asti.
Jutussa siteeratut EU- ja tiedustelulähteet ovat huolissaan Unkarin ja Venäjän läheisestä suhteesta.
Unkari on jo pitkään pyrkinyt lieventämään EU:n Venäjä-linjaa, etenkin energia- ja pakotekysymyksissä.
Unkarin pääministeri Viktor Orbánin kerrotaan sanoneen viime syksynä puhelimessa Venäjän presidentti Vladimir Putinille olevansa valmis tekemään kaikkensa auttaakseen tätä Ukrainan sodan ratkaisemisessa.
Unkarissa käydään sunnuntaina parlamenttivaalit. Orbánin ja hänen Fidesz-puolueensa vahvaksi haastajaksi on mielipidemittauksissa noussut Peter Magyarin johtama Tisza-puolue.