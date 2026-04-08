Venäjän raketti- ja avaruusteollisuus pakenee Uralille ja Siperiaan

Venäjän raketti- ja avaruusteollisuus suunnittelee siirtävänsä tuotantolaitoksensa Moskovasta ja Moskovan alueelta Uralille ja Siperiaan. Roscosmosin johtaja Dmitri Bakanov ilmoitti siirron suunnittelusta Venäjän liittoneuvoston täysistunnossa.

Kaikki Hrunitševin avaruustutkimuksen ja tuotannon keskuksen toiminta siirretään Moskovasta linnuntietä 2200 kilometrin päähän Lounais-Siperian Omskiin. Rakettien tuotantoyksikkö siirretään puolestaan Himistä Moskovan luoteispuolelta yli 1100 kilometrin päähän Permiin, joka sijaitsee Ural-vuoriston länsirinteellä. Bakanovin mukaan muutolla tähdätään kustannusten pienentämiseen ja tuotannon virtaviivaistamiseen.

Jo tammikuussa Roscosmos ilmoitti rakettituotantolaitos Angaran Moskovan yksikön siirrosta Omskiin. Hrunitševin keskuksen haara, tuotantoyhtymä Poljot on toiminut Omskissa vuodesta 2007 lähtien. Omskista on tulossa rakettituotannon keskus; ja rakettien moottorit rakennettaisiin 1100 kilometrin päässä Permissä. Tuotannon siirron arvioidaan kestävän kolme vuotta.

Olkoon virallinen syy siirtoon mikä hyvänsä, mutta siirtopäätös tehtiin keskellä Ukrainan asevoimien säännöllisiä drooni- ja ohjusiskuja Venäjän teollisuuden ja energiantuotannon infrastruktuuria vastaan. Esimerkiksi 27. maaliskuuta Ukraina iski Smolenskin lentokonetehtaalle, joka Ukrainan tiedustelun mukaan tuottaa risteilyohjuksia ja drooneja. Samana yönä kahdeksan hyökkäysdroonia osui Euroopan suurimpaan lannoitetehtaaseen Apatit JSC:hen Vologdan alueen Tšerepovetsissa.

Samaran alueen Tšapajevskissa 28. maaliskuuta Promsintez, yksi Venäjän suurimmista räjähdysaineiden tuottajista, joutui hyökkäyksen kohteeksi. OSINT-kanava KiberBorošnon mukaan hyökkäys toteutettiin FP-5 Flamingo -ohjuksilla. Maaliskuussa osansa hyökkäyksistä saivat kemian tehtaat Tverin alueen Toljattissa ja Permin alueella.

Kommentoidessaan hyökkäyksiä Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov myönsi, että Venäjän viranhaltijat eivät pysty takaamaan kriittisen infrastruktuurin täydellistä suojausta drooneilta.