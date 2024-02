”Vasemmisto tulee syyttämään tästä oikeistohallitusta” – Kansanedustajan ennuste piti täysin paikkansa

Hyvinvointialueet ovat päätymässä viime vuodelta 1,35 miljardia euroa alijäämäiseen tulokseen. Ylen mukaan joka toisella hyvinvointialueella talous näyttää huonommalta kuin mihin oli varauduttu.

Kansanedustaja Tere Sammallahden (kok.) mukaan oli ennakoitavissa, että soteongelmista tullaan syyttämään uutta hallitusta.

– Viime hallituskaudella ennustin: [Sanna] Marinin hallituksen sote-uudistuksen menolisäykset kaatuvat seuraavan hallituksen syliin.

– HV-uudistuksen kätilöinyt vasemmisto tulee oppositiosta syyttämään luomistaan ongelmista uutta oikeistohallitusta, Sammallahti kirjoittaa X-päivityksessään.

Sammallahti on jakanut tueksi arkistosta kaivamansa videon, jolla sanoo, että ”kaikki ne ongelmat, jotka soteuudistuksella on luotu, käytännössä kaatuvat vasta seuraavan hallituksen syliin”. Videota on ryyditetty nykyisen hallituskauden aikaisilla lehtiotsikoilla.

– Silloin ihan takuuvarmasti vasemmisto-oppositiosta tullaan kuulemaan hirveä huuto ”kylmäävästä leikkauspolitiikasta”, Sammallahti ennusti videolla.