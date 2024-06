HU: Aivotutkijan mukaan TikTok on ylivoimainen riippuvuuden aiheuttaja

Psykologi ja aivoasiantuntija Mona Moisalan mukaan lapsia ja nuoria koukuttavien älylaitteiden sovellusten käyttöä pitää rajoittaa lainsäädännöllä, joka suitsii sovellusvalmistajia, kertoo Helsingin Uutiset.

– Avainasemassa on se, ettei lapsille ja nuorille pitäisi tehdä niin koukuttavia sosiaalisen median sovelluksia, Moisala sanoo.

Sovellusvalmistajien pitäisi vaatia tiukempia ikärajoja käyttäjiltä. Lisäksi sovelluksen toimintoja pitäisi voida muokata.

– Esimerkiksi sillä, alkavatko TikTokin videot tai Instagramin Reelsit pyöriä automaattisesti edellisen loputtua on valtava merkitys siihen, kuinka addiktoiva sovellus on, Moisala sanoo.

TikTok on Moisalan mukaan koukuttavuudessaan ylivoimainen sovellus. Sen algoritmi tuo käyttäjän aivoille juuri sopivassa suhteessa kiinnostavaa ja vähemmän kiinnostavaa sisältöä. Yllättävät palkinnot koukuttavat aivoja.

Moisala arvioi älylaitteiden liikakäytön vaikuttavan haitallisesti lasten ja nuorten aivojen kehitykseen. Seurauksen näkyvät etenkin lasten ja nuorten kasvaneina keskittymisvaikeuksina ja mielenterveyden ongelmina.

–Kyse on siitä, mistä aivojen kehitykselle tärkeästä toiminnasta liian runsas ja liian varhain tapahtuva älylaitteiden käyttö on pois. Useimmilla älylaitteiden käyttö on pois unesta, pitkäjänteisestä tekemisestä, liikunnasta ja sosiaalisista suhteista.

Aivotutkijan mukaan perspektiiviä sosiaalisen median sovellusten koukuttavuudesta lapsiin ja nuoriin antaa se, miten vaikeaa oman sosiaalisen median käytön hallinta voi olla aikuisellekin.

– Olen asentanut omaan puhelimeeni sovelluksen, joka estää sosiaalisen median käytön kello 21 jälkeen, Moisala sanoo.