USA kertoo nousseensa kahdelle varjolaivaston alukselle – ”Tämä on Amerikka ensin merellä”

Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan maan rannikkovartiosto on tänään toteuttanut kaksi tarkasti suunniteltua nousua kahteen varjolaivaston tankkeriin, toisen Pohjois-Atlantilla ja toisen kansainvälisillä vesillä Karibian lähistöllä.

– Molemmat alukset – tankkeri Bella 1 [Marinera] ja tankkeri Sophia – olivat joko viimeksi käyneet satamassa Venezuelassa tai matkalla sinne, Noem sanoo X:ssä julkaisemassaan lausunnossa.

Noemin mukaan presidentti Donald Trumpin ”rohkean ja kaukonäköisen johdon” alaisuudessa Yhdysvaltain rannikkovartioston taktiset joukot tekivät tiivistä yhteistyötä sotaministeriön, oikeusministeriön ja ulkoministeriön vastinpariensa kanssa ja hyödynsivät erikoisosaamistaan operaatioiden toteuttamiseksi. Näin suoritetiin kaksi turvallista ja ripeää alukseen nousua vain tuntien välein, Noem jatkoi.

Noemin mukaan Bella 1/Marinera on yrittänyt viikkokausia vältellä Yhdysvaltain rannikkovartiostoa.

– Se vaihtoi jopa lippunsa ja maalasi uuden nimen kylkeensä, yrittäessään välttyä oikeuden toteutumiselta, Noem kuvaa.

Noem kiittää ”sankarillista” rannikkovartioston aluksen USCGC Munron miehistöä, joka on seurannut alusta avomerellä läpi petollisten myrskyjen, pitäen valppaasti vahtia ja suojellen Yhdysvaltoja.

– Maailman rikollisille on annettu varoitus. Voitte paeta, mutta ette piiloutua. Emme koskaan hellitä tehtävässämme suojella amerikkalaisia ja katkaista huumeterrorismin rahoitusta missä sitä havaitsemme – piste.

– Tämä on maamme paras taistelujoukko parhaimmillaan. Tämä on ”Amerikka ensin” merellä, Noem sanoo.

