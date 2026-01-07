Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Venäjä lähetti aiemmin sukellusveneen suojaamaan kuvan Marinera-tankkerin kulkua. / MARINETRAFFIC

USA kertoo nousseensa kahdelle varjolaivaston alukselle – ”Tämä on Amerikka ensin merellä”

Kristi Noemin mukaan operaatiot toimivat varoituksena maailman rikollisille.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeri Kristi Noemin mukaan maan rannikkovartiosto on tänään toteuttanut kaksi tarkasti suunniteltua nousua kahteen varjolaivaston tankkeriin, toisen Pohjois-Atlantilla ja toisen kansainvälisillä vesillä Karibian lähistöllä.

– Molemmat alukset – tankkeri Bella 1 [Marinera] ja tankkeri Sophia – olivat joko viimeksi käyneet satamassa Venezuelassa tai matkalla sinne, Noem sanoo X:ssä julkaisemassaan lausunnossa.

Noemin mukaan presidentti Donald Trumpin ”rohkean ja kaukonäköisen johdon” alaisuudessa Yhdysvaltain rannikkovartioston taktiset joukot tekivät tiivistä yhteistyötä sotaministeriön, oikeusministeriön ja ulkoministeriön vastinpariensa kanssa ja hyödynsivät erikoisosaamistaan operaatioiden toteuttamiseksi. Näin suoritetiin kaksi turvallista ja ripeää alukseen nousua vain tuntien välein, Noem jatkoi.

Noemin mukaan Bella 1/Marinera on yrittänyt viikkokausia vältellä Yhdysvaltain rannikkovartiostoa.

– Se vaihtoi jopa lippunsa ja maalasi uuden nimen kylkeensä, yrittäessään välttyä oikeuden toteutumiselta, Noem kuvaa.

Noem kiittää ”sankarillista” rannikkovartioston aluksen USCGC Munron miehistöä, joka on seurannut alusta avomerellä läpi petollisten myrskyjen, pitäen valppaasti vahtia ja suojellen Yhdysvaltoja.

– Maailman rikollisille on annettu varoitus. Voitte paeta, mutta ette piiloutua. Emme koskaan hellitä tehtävässämme suojella amerikkalaisia ja katkaista huumeterrorismin rahoitusta missä sitä havaitsemme – piste.

– Tämä on maamme paras taistelujoukko parhaimmillaan. Tämä on ”Amerikka ensin” merellä, Noem sanoo.

LUE MYÖS:

Venäjä kommentoi tankkerin tilannetta – ministeriön mukaan Yhdysvallat toimi laittomasti
USA:n joukot nousemassa öljytankkerille
Saattue tankkerin ympärillä kasvaa: Tiedustelukone ja nyt sukellusvene

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)