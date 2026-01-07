Saattue tankkerin ympärillä kasvaa: Tiedustelukone ja nyt sukellusvene

Tankkerijahti Venezuelan, Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä saa entistä oudompia käänteitä. Nyt Venäjä on lähettänyt sukellusveneen suojaamaan aluksen matkaa Atlantilla, kertoo Wall Street Journal.

Bella 1 eli nykyinen Marinera -tankkeri on ollut Yhdysvaltojen merivartioston seurannassa jo viikkoja. Kyseinen öljytankkeri on pyrkinyt välttelemään Yhdysvaltojen saartoa lähellä Venezuelaa yli kahden viikon ajan.

Yhdysvaltojen rajavartiosto on yrittänyt ottaa tankkerin kiinni osana operaatiota, jossa se pyrkii vaikeuttamaan laittoman öljyn kuljettamista ympäri maailmaa. Yhdysvaltojen mukaan alus ei purjehtinut asianmukaisen lipun alla, mikä oikeuttaa viranomaiset nousemaan alukselle. Tankkerin miehistö esti joulukuussa yhdysvaltalaisviranomaisilta pääsyn alukselle. Uutiskanava CNN kertoi, että laivassa oli Guyanan lippu, vaikka sitä ei ollut todellisuudessa rekisteröity Guyanaan.

Vuodenvaihteen tienoilla tämän Gyanan lippua käyttänyt tankkeri rekisteröitiin Venäjälle. Miehistö maalasi aluksen kylkeen hätäisesti toteutetun Venäjän lipun, ja Venäjä kehotti diplomaattikanavia pitkin Yhdysvaltojen viranomaisia jättämään tankkerin rauhaan.

Miksi Yhdysvallat seuraa öljytankkeria, jonka lastina ei ole öljyä? The New York Timesin mukaan alus ei kuitenkaan ole öljylastissa. Yhdysvalloille kuitenkin ilmeisesti riittää se, että se on aiemmin kuljettanut iranilaista öljyä, johon kohdistuu pakotteita.

Marinera seilaa nyt joitakin satoja kilometrejä Islannista etelään ja vaikuttaa olevan matkalla kohti Pohjanmerta. Brittiläisen The Times -lehden mukaan sitä tarkkailee matkallaan niin Yhdysvaltojen P-8 Poseidon -tiedustelukone kuin Britannian ilmavoimienkin tiedustelukone. Myös Irlannin ilmavoimat ovat lentäneet aluksen tienoilla.

Aluksen seuraavan sataman tietävät ehkä vain miehistön jäsenet tai ne voimat, jotka alusta ohjailevat. On mahdollista, että se on matkalla Murmanskiin.