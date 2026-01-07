USA:n joukot nousemassa öljytankkerille

Yhdysvallat on aloittanut operaation Marinera-öljytankkerin pysäyttämiseksi.

Wall Street Journalin mukaan mukana on helikoptereita ja rannikkovartioston alus. Marineran aiempi nimi oli Bella 1.

Tyhjä öljytankkeri lähti kaksi viikkoa sitten pakoon Yhdysvaltain asettamaa Venezuelan saartoa. Venäjä lähetti sen suojaksi sukellusveneen ja muita aluksia.

Yhdysvaltain mukaan alus ei purjehtinut asianmukaisen lipun alla, mikä oikeuttaa viranomaiset nousemaan alukselle. Tankkerin miehistö esti joulukuussa amerikkalaisilta viranomaisilta pääsyn alukselle. Laivassa oli Valkoisen talon mukaan Guyanan lippu, vaikka sitä ei ollut todellisuudessa rekisteröity Guyanaan.

BBC:n mukaan Marinera muutti keskiviikkona kurssiaan kohti etelää ja hidasti vauhtiaan noin kahdeksaan solmuun. Se kulkee 200 kilometrin päässä Islannin eteläpuolella.

Venäjän valtiollinen RT-kanava julkaisi aluksen kannalta videon, jossa näkyi Marineraa seuraava Yhdysvaltain rannikkovartioston Legend-luokan alus. Yhdysvaltain ilmavoimien KC-135R Stratotanker -ilmatankkauskone nousi aamulla ilmaan Mildenhallin lentotukikohdasta Britanniasta ja on pysytellyt lähialueella.

Skotlannin ja Islannin välillä on ollut ilmassa kolme Pilatus U-28A Draco -lentokonetta, joita Yhdysvaltain erikoisjoukot käyttävät tiedusteluun ja muihin tehtäviin.

Yhdysvaltain rannikkovartioston mukaan Marineran kyytiin siirretään henkilöstöä aluksen operoimiseksi. Operaation tukena on sukellusvenetorjuntaan soveltuva P-8 Poseidon -lentokone ja tulitukeen tarkoitettuja AC-130J-koneita.

Yhdysvallat asetti vuonna 2024 pakotteita Bella 1 -alukselle sen kuljetettua pakotteiden alla olevaa iranilaista öljyä.

