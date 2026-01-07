Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Marinera, entiseltä nimeltään Bella 1. MARINE TRAFFIC

Venäjä kommentoi tankkerin tilannetta – ministeriön mukaan Yhdysvallat toimi laittomasti

  • Julkaistu 07.01.2026 | 18:27
  • Päivitetty 07.01.2026 | 19:21
  • USA, Venäjä
Venäjän mukaan sillä ei ole tällä hetkellä yhteyttä alukseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Venäjän liikenneministeriö sanoo, että Yhdysvaltojen takavarikoima Marinera-öljytankkeri purjehti Venäjän lipun alla Venäjän lain ja kansainvälisen merioikeuden mukaisesti sille myönnetyn tilapäisen luvan nojalla. Ministeriö pitää Yhdysvaltojen toimia laittomina. Lausunnosta kertoi The Insider –media.

Liikenneministeriö lisää päivityksessään, että alus oli neutraaleilla vesillä ja Venäjä on nyt menettänyt siihen yhteyden.

– Tänään noin kello 15 Moskovan aikaa Yhdysvaltain laivaston joukot nousivat alukselle avomerellä, valtioiden aluevesien ulkopuolella, ja yhteys alukseen katosi.

Ministeriö toteaa, että YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti merenkulun vapaus koskee avomeren vesialueita, eikä millään valtiolla ole oikeutta käyttää voimaa asianmukaisesti rekisteröityjä aluksia vastaan.

Venäjän ulkoministeriö on vaatinut, että Yhdysvallat takaa humaanin ja asiallisen kohtelun Marineralla oleville Venäjän kansalaisille, ja että Yhdysvallat ei estä heidän pikaista paluutaan Venäjälle.

Yhdysvallat on aiemmin vahvistanut virallisesti tankkeri Bella 1/Marineran takavarikoinnin Pohjois-Atlantilla. Yhdysvaltojen mukaan alus otettiin haltuun liittovaltion tuomioistuimen määräyksellä sanktioiden rikkomisesta, sillä se on ollut osallisena Venezuelan öljyn laittomassa kuljetuksessa. Operaation suoritti Yhdysvaltain rannikkovartiosto armeijan tuella.

Iso-Britannian puolustusministeriö kertoo BBC:n mukaan, että Britannian asevoimat tukivat Yhdysvaltoja sen menestyksekkäässä operaatiossa keskeyttää Venäjälle menossa olleen Marineran matka.

Medioiden mukaan operaation alueella oli myös venäläisiä sotilasaluksia, mukaan lukien sukellusvene. Venäjä oli aiemmin väittänyt, että Yhdysvaltojen suorittama aluksen takaa-ajo oli laiton.

Valkoinen talo piti keskiviikkoiltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jossa kommentoitiin myös Marineraa. Lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi aluksen kuuluvan ”venezuelalaiseen varjolaivastoon”, ja sen kuljettaneen pakotteiden alaista öljyä.

Leavittin mukaan pakotemääräysten noudattamista valvotaan täysimääräisesti ja aluksesta tehty amerikkalaisen tuomioistuimen päätös koskee myös sen miehistöä, eli miehistö voidaan tuoda Yhdysvaltoihin, jossa heidät voidaan asettaa syytteeseen.

Juttua päivitetty 7.1. kello 19.21.

LUE MYÖS:
USA kertoo nousseensa kahdelle varjolaivaston alukselle – ”Tämä on Amerikka ensin merellä”

Poimintoja videosisällöistämme
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)