Venäjä kommentoi tankkerin tilannetta – ministeriön mukaan Yhdysvallat toimi laittomasti

Venäjän liikenneministeriö sanoo, että Yhdysvaltojen takavarikoima Marinera-öljytankkeri purjehti Venäjän lipun alla Venäjän lain ja kansainvälisen merioikeuden mukaisesti sille myönnetyn tilapäisen luvan nojalla. Ministeriö pitää Yhdysvaltojen toimia laittomina. Lausunnosta kertoi The Insider –media.

Liikenneministeriö lisää päivityksessään, että alus oli neutraaleilla vesillä ja Venäjä on nyt menettänyt siihen yhteyden.

– Tänään noin kello 15 Moskovan aikaa Yhdysvaltain laivaston joukot nousivat alukselle avomerellä, valtioiden aluevesien ulkopuolella, ja yhteys alukseen katosi.

Ministeriö toteaa, että YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti merenkulun vapaus koskee avomeren vesialueita, eikä millään valtiolla ole oikeutta käyttää voimaa asianmukaisesti rekisteröityjä aluksia vastaan.

Venäjän ulkoministeriö on vaatinut, että Yhdysvallat takaa humaanin ja asiallisen kohtelun Marineralla oleville Venäjän kansalaisille, ja että Yhdysvallat ei estä heidän pikaista paluutaan Venäjälle.

Yhdysvallat on aiemmin vahvistanut virallisesti tankkeri Bella 1/Marineran takavarikoinnin Pohjois-Atlantilla. Yhdysvaltojen mukaan alus otettiin haltuun liittovaltion tuomioistuimen määräyksellä sanktioiden rikkomisesta, sillä se on ollut osallisena Venezuelan öljyn laittomassa kuljetuksessa. Operaation suoritti Yhdysvaltain rannikkovartiosto armeijan tuella.

Iso-Britannian puolustusministeriö kertoo BBC:n mukaan, että Britannian asevoimat tukivat Yhdysvaltoja sen menestyksekkäässä operaatiossa keskeyttää Venäjälle menossa olleen Marineran matka.

Medioiden mukaan operaation alueella oli myös venäläisiä sotilasaluksia, mukaan lukien sukellusvene. Venäjä oli aiemmin väittänyt, että Yhdysvaltojen suorittama aluksen takaa-ajo oli laiton.

Valkoinen talo piti keskiviikkoiltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jossa kommentoitiin myös Marineraa. Lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi aluksen kuuluvan ”venezuelalaiseen varjolaivastoon”, ja sen kuljettaneen pakotteiden alaista öljyä.

Leavittin mukaan pakotemääräysten noudattamista valvotaan täysimääräisesti ja aluksesta tehty amerikkalaisen tuomioistuimen päätös koskee myös sen miehistöä, eli miehistö voidaan tuoda Yhdysvaltoihin, jossa heidät voidaan asettaa syytteeseen.

Juttua päivitetty 7.1. kello 19.21.

