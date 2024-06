Unkarissa vieraillut Heikki Autto: Näin rajua retoriikkaa en olisi uskonut

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) yllättyi, miten kouriintuntuvasti EU:n vastainen propaganda Unkarin kaduilla näkyi. Suuren valiokunnan valtuuskunta vieraili alkuviikosta paikan päällä Budapestissä liittyen pian alkavaan Unkarin puheenjohtajuuskauteen EU:ssa.

– Unkarin hallituksen retoriikka ja kannat näihin isoihin geopoliittisiin kysymyksiin, Ukrainan tukeen mutta myös suhteessa Venäjään ja Kiinaan – ovat erittäin huolestuttavia. Ja se, millä tavoin hallitus myös propagandanomaisesti näitä kantoja kansalle tuo, oli todella hurjaa, Autto kuvaa Verkkouutisten Asiakysymys -videohaastattelussa keskiviikkona.

Oliko tämä jopa yllättävää?

– No näin voisi sanoa. Kadunvarret ovat täynnä kylttejä, joissa tuodaan esille, että Fidesz ja (Victor) Orban edustavat rauhaa ja oppositio edustaa sotaa. On kylttejä, joissa komission puheenjohtaja on omilla kasvoillaan ja teksteissä kaikuvat syytökset, että EU:n ja Brysselin alhaiset kätyrit ovat maahanmuuttajat, vähemmistöt, sota ja tällaista – niin näin rajua retoriikkaa en olisi osannut uskoa, että tilanne on todella tämä siellä Unkarissa käytännössä.

Autton mukaan vierailun tunnelmat olivat kuitenkin ”kahtiajakoiset”, sillä EU:n puheenjohtajuuteen liittyvät lainsäädäntösuunnitelmat olivat sinänsä ihan asiallisia. Unkarin tavoitteena on edistää EU:n kilpailukykyä, viedä puolustusteollisuutta eteenpäin ja edistää monia tämänkaltaisia Suomenkin kannalta hyviä tavoitteita.

– Mutta ne asiat, jotka ovat päämiesten pöydässä: tuki Ukrainalle ja ylipäätään EU:n strategisen autonomian vahvistaminen suhteessa autoritäärisesti johdettuihin maihin, ovat kyllä huolenaiheita.

Autto ennakoi Unkarin pyrkivän jatkossakin hankaloittavan Ukrainan tukemista EU-pöydissä:

– Ja tässä asiassa EU:n täytyy laittaa kova kovaa vastaan tulevan puheenjohtajamaan suhteen. Rauha, vakaus, turvallisuus aivan konkreettisena kysymyksenä Ukrainan tuleminen ovat niin perustavaa laatua olevia asioita Euroopalle, että näissä EU:n on pystyttävä olemaan yhtenäinen.

Autto nostaa haastattelussa esiin myös yksityiskohdan liittyen valiokuntien tapaamiseen:

– Ja kyllä täytyy sanoa, että Nato-liittolaisenakin tuntui pahalta, kun vastinvaliokunnan unkarilaiskollegat olivat tapaamisen jälkeen tehneet some-päivityksen, jossa he kutsuivat meitä sodanmielisiksi suomalaisiksi ystäviksi. Ja Suomi jos kuka haluaa Eurooppaan rauhaa, haluaa Ukrainaan rauhaa ja vakauttaa tilanteen Euroopassa, päivittelee Autto.

Kuva Autton viittaamasta some-päivityksestä on nähtävissä videohaastattelun loppupuolella.

