Ukraina saamassa lisää F-16-hävittäjiä

Presidentti Volodymyr Zelenskyi vahvisti 19. maaliskuuta, että Ukrainaan saapui uusi F-16-hävittäjiä, kertoo The Kyiv Independent.

– Ukraina käyttää F-16-suihkukonetta ilmatilansa puolustamiseen, Yhdysvaltain Euroopan joukkojen komentaja, kenraali Christopher Cavoli sanoi.

Hänen mukaansa hävittäjät torjuvat venäläisiä ohjuksia ja niitä on käytetty myös muihin iskuihin.

– On enemmän F-16-koneita, jotka on valmiina (Ukrainan) käyttöön ja koulutusputkissa on enemmän (ukrainalaisia) lentäjiä, Cavoli sanoi.

Vaikka Yhdysvallat on kouluttanut ukrainalaisia lentäjiä käyttämään F-16-hävittäjiä, se ei ole toimittanut niitä Ukrainalle.

– Mikään F-16-koneista ei ole kuitenkaan ole tullut Yhdysvalloista. Ne ovat olleet pääasiassa Pohjois-Euroopan maista, Hollannista ja Tanskasta, Cavoli sanoi.

Useat maat ovat osallistuneet F-16-hävittäjien toimittamiseen Ukrainalle. Alankomailla, joka ilmoitti jatkavansa F-16-koneiden lähettämistä Ukrainaan, on ollut merkittävä rooli 24 hävittäjällä.

Tanska on luvannut 19 F-16-konetta, joiden ensimmäiset toimitukset tehtiin vuonna 2024. Norja on luvannut Ukrainalle 6-22 konetta.

Myös Belgia on ilmoittanut aikovansa toimittaa Ukrainalle lisää F-16-koneita, mutta tarkkaa määrää ei ole julkistettu.