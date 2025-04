Asiantuntijat tulleista: Omenoita, pähkinöitä, ei aavistustakaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamien jättimäisten tullien laskukaava vaikuttaa perustuvan ainakin osin johonkin muuhun kuin mitä Valkoinen talo väittää. Laskelmat näyttävät melko yksinkertaisilta, mutta eivät silti käy järkeen.

Trump on väittänyt, että tullit ovat vastavuoroisia koska muut maailman maat ovat ensin asettaneet niin kovia tulle yhdysvaltalaisille tuotteille. Taloustieteen nobelisti Paul Krugman huomauttaa, että Trumpin esittelemässä listassa väitetyt tullit ovat pötyä. Esimerkiksi EU:n väitetään perivän USA:sta tulevista tuotteista 39 prosentin tullin. Krugmanin mukaan EU:n perimä tulli on yleensä vähemmän kuin kolme prosenttia, ja vaikka huomioisi 20 prosentin arvonlisäveron ei silti pääse lähellekään 39 prosenttia.

– Mistä 39 siis tulee? Ei aavistustakaan, Krugman kirjoittaa.

Tulleissa otetaan huomioon maiden kauppatase Yhdysvaltojen kanssa. Financial Timesin laskelman mukaan tullimaksu tulee Yhdysvaltain kauppataseen vajeesta kohdemaan kanssa, joka jaetaan maasta tulevan tavaratuonnin arvolla. Lopuksi luku puolitetaan, mistä tulee Yhdysvaltain esittelemä tullimaksu. Financial Timesin mukaan tämä kaava täsmää ensimmäisiin 24 maahan, jotka tullilistalla esiteltiin. Se voi ehkä täsmätä seuraaviinkin 24 maahan, jos ottaa huomioon että lukuja on pyöristetty vähän niin ja näin. Financial Times ei silti saanut kaavaa täsmäämään Jordaniaan, Tunisiaan ja Kazakstaniin joiden tullit heittivät yhden tai kaksi prosenttiyksikköä.

Financial Times ei edes yritä selittää esimerkiksi Australialle kuuluvalle Norfolkinsaarelle määrättyä tullia. The Guardianin mukaan Norfolkista ei ole viety Yhdysvaltoihin yhtään mitään, eikä siellä asu kuin runsaat 2000 ihmistä. Saarelle määrättiin kuitenkin 29 prosentin tulli, vaikka Australialle määrätty tulli on kymmenen prosenttia. Tulli määrättiin myös Heard ja McDonaldinsaarille, joilla asuu vain pingviinejä.

CNN:n mukaan Wall Streetille päivä tullien julistamisen jälkeen oli synkin viiteen vuoteen.

– Laskukaava jota he käyttivät vaikuttaa olleen omenoita, appelsiineja, pari cashew-pähkinää jaettuna kymmenellä kertaa neljä, sanoi CNN:lle Peter Tuchman. Hän on yksi Wall Streetin kaikkein kokeneimmista osakesijoittajista, jota kutsutaan Wall Streetin Einsteiniksi.

– Missään näistä ei ole yhtään mitään järkeä ja miljardeja ja triljoonia dollareita pyyhkiytyy markkinoilta joka ikinen päivä.