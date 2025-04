”Ei 50 vuoteen näin paljon susihavaintoja”

Hallituksen esitys metsästyslain muutoksista on lähetetty eduskuntaan. Muutosten tavoitteena on luoda edellytyksiä suurpetojen kannanhoidollisen metsästyksen järjestämiselle Suomessa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kirjoittaa blogissaan, että susihavaintojen määrä on kasvanut dramaattisesti.

– Tämä on ollut kuluvan talven ja vuoden havainto monissa paikoissa. Kuvia on netti täynnä, ja olen kuluneen talven aikana saanut myös vähintään viikoittain ja joskus jopa päivittäin susikuvia myös omasta kotikunnastani Lopeltakin. En muista ainakaan viiteenkymmeneen vuoteen tulleen näin paljon susihavaintoja. Pahimpina päivinä kuvia on tullut monesta eri paikasta niin autoilevien ihmisten ottamina kuin riistakameroidenkin taltioimina, Timo Heinonen kirjoittaa.

Susitilanne vaikuttaa kansanedustajan mukaan jo monissa paikoissa lasten ja koululaisten arkeen.

– Kunnissa on jouduttu jo pitkään järjestämään koulukuljetuksia vaaralliseksi käyneen susitilanteen johdosta. Tilanne ei siis ole hyväksyttävä. Arjen turvallisuuden tulee koskea myös ihmisten liikkumista kotipihoissaan ja lasten matkoja kouluteillä.

Susikanta on vahvistunut Timo Heinosen mukaan vuodesta 2016 lähtien, jolloin kannanhoidollinen metsästys estettiin.

– Suurpetojen, kuten suden, karhun ja ilveksen määrän kasvaessa eläimet ovat liikkuneet yhä enemmän pohjoisesta ja idästä kohti Etelä- ja Länsi-Suomea. Vaikka kannat ovat kasvaneet, puutteellinen lainsäädäntö ja EU:n luontodirektiivin tiukat tulkinnat ovat käytännössä estäneet kannanhoidollisen metsästyksen, koska hallinto-oikeudet ovat järjestään kumonneet myönnetyt luvat luontojärjestöjen valitusten seurauksena. Nyt hallitus tarttuu ongelmaan selkeyttämällä ja täsmentämällä lainsäädäntöä, kansanedustaja kertoo.

Timo Heinosen mukaan tavoitteena on käsitellä laki pikaisesti eduskunnassa, jotta karhun kannanhoidollinen metsästys saataisiin käyntiin jo syksyllä 2025 ja suden kannanhoidollinen metsästys marraskuussa 2025.

– Kannanhoidollisella metsästyksellä tarkoitetaan suurpetokannan kokoon, kannan kasvuun ja alueellisiin tiheyksiin vaikuttamista suunnitelmallisella ja kannanvaihteluihin reagoivalla metsästyksellä. Lakimuutoksella pyritään luomaan lakiin niin selkeät kriteerit, että suurpetojen kannanhoidolliset metsästysluvat eivät jatkossa kaadu hallinto-oikeudessa. Lisäksi suurpetojen kantojen arviointiin käytettäviä kriteereitä tarkennetaan ja tuodaan lähemmäs poliittista ohjausta, hän kirjoittaa.

– Uudistus tuo suurpetopolitiikan nykyaikaan ja lähemmäs kansalaisten oikeustajua. On kohtuutonta, että ihmiset joutuvat välttelemään ulkoilua tai kuljettamaan lapsiaan kouluun autolla petovaaran vuoksi. Järkevä ja laajasti hyväksyttävä suurpetopolitiikka on myös suden kaltaisten uhanalaisten lajien etu ja parantaa suojelun hyväksyttävyyttä.