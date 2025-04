Jukka Kopra: Alexander Stubbin sukkulointi on Suomen diplomatian riemuvoitto

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut hiljattain Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin, Britannian pääministeri Keir Starmerin ja lukuisia muita eurooppalaisia johtajia.

Verkkouutisten Sanna Ukkola Show’ssa keskusteltiin Stubbin ”sukkuladiplomatiasta”.

– Nämä ovat olleet suomalaisen diplomatian riemuvoittoja, kun meidän tasavallan presidentti on esimerkiksi päässyt tapaamaan Trumpia ja vetänyt vielä kunnon golfkierroksen, ja vielä peli on voitettu samalla puolella ollen. Tämä on monella tasolla ihailtava suoritus, eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.) sanoi.

Donald Trump oli varannut Alexander Stubbille poikkeuksellisen paljon aikaa.

– Voimme vain kuvitella, mistä kaikista asioista sen seitsemän tunnin aikana on keskusteltu, mutta veikkaanpa, että vaikka mistä. Uskon, että Stubb on tällä tavoin edistänyt suomalaisia päämääriä erinomaisella tavalla. Kun muutkin asiat etenevät, näemme mikä näiden vaikutus Suomen asemaan ja asioiden kehittymiseen ylipäätään on, hän jatkoi.

Hänen mukaansa Alexander Stubb on edistänyt suomalaisia päämääriä erinomaisella tavalla.

– Aika nopeasti tasavallan presidenttimme on ottanut keskeisen roolin näissä isoissa kansainvälisissä kysymyksissä, Jukka Kopra totesi.

KATSO UUSIN JAKSO:

Sanna Ukkola Show: Jukka Kopran viesti miinoista Erkki Tuomiojalle: Olet väärässä