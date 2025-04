Näihin Helsingin pörssin yhtiöihin jättitullit iskevät

Yhdysvaltain keskiviikkona ilmoittamat uudet tuontitullit tulevat aiheuttamaan harmaita hiuksia useille Helsingin pörssin yhtiöille.

Presidentti Donald Trump asetti EU-maista tuotavalle tuonnille 20 prosentin tullit, jotka tulevat voimaan 9. huhtikuuta. Trump asetti 10 prosentin yleistullit ja lisäksi kymmenet maat saivat korotetut tullit.

Analyysiyhtiö Inderes arvioi aamukatsauksessaan tullien vaikutuksia suomalaisille pörssiyhtiöille.

– Nykyisen kauppapolitiikan ja erityisesti mahdollisesti edessä olevan täyden kauppasodan epäsuorat vaikutukset ovat todennäköisesti valtaosalle yhtiöitä suurempia kuin suorat vaikutukset, Inderes muistuttaa.

Terveysteknologiakonserni Revenion liikevaihdosta lähes 50 prosenttia on Yhdysvaltain dollarimääräistä myyntiä.

– Käsityksemme mukaan terveysteknologiatuotteita ei ole rajattu ulos tulliehdotuksesta ja myös suurimmat kilpailijat valmistavat tuotteensa pääosin Yhdysvaltain ulkopuolella, joten Revenio ei tässä mielessä joudu suhteellisesti heikompaan asemaan. Silti on selvää, että tullit aiheuttaisivat Reveniolle hankaluuksia ja voisivat syödä yhtiön erittäin korkeita katetasoja, Inderes arvioi.

Terveysteknologiayhtiö Optomedilla on Laitteet -segmentissä merkittävää liikevaihtoa Yhdysvalloissa.

– Optomedin laitteet valmistetaan käsityksemme mukaan Thaimaassa, jolle suunnitellaan nyt peräti 36 prosentin tuontitullia Yhdysvaltoihin.

Röntgensäteilyantureita valmistavan Detection Technology asiakkaiden lopputuotteiden myynti on globaalia ja Yhdysvaltojen merkitys on huomattava.

– DT:n Kiinassa valmistettavista tuotteista on jo maksettu tulleja Yhdysvaltoihin Trumpin ensimmäisestä kaudesta alkaen, mutta Kiinan tuonnille asetettava yleinen tulli olisi nyt ilmeisesti nousemassa yli 50 prosentin tasolle. DT:n ja sen asiakkaiden liiketoimintaan yli 50 prosentin tason tuontitullit iskisivät väkisin tavalla tai toisella, Inderes arvioi.

Verkkolaitteita valmistavalle Nokialle tulleista aiheutuisi myös harmia. Nokian liikevaihdosta vuonna 2024 noin 28 prosenttia tuli Pohjois-Amerikasta.

– Nokialla on Infinera-yritysoston myötä paikallista tuotantoa Yhdysvalloissa, mutta valtaosa laitteista valmistetaan muualla. Käytännössä yksikään verkkolaitevalmistaja ei tee laitteita kokonaan Yhdysvalloissa ja iso osa komponenteista tehdään muualla. Siten koko toimiala kärsii tulleista, Inderes muistuttaa katsauksessa.

Kalastusvälineitä valmistava Rapala sai viime vuonna noin puolet liikevaihdostaan Pohjois-Amerikasta.

– Rapalan valmistus sijaitsee pääosin Euroopassa ja Taiwanissa, joten EU:lle suunniteltu 20 prosentin tulli ja Taiwanille suunniteltu 32 prosentin tulli vaikuttavat liiketoimintaan negatiivisesti, Inderes arvioi.

Konepajayhtiö Wärtsilän liikevaihdosta noin 20 prosenttia tulee Inderesin arvion mukaan Yhdysvalloista. Erityisesti Energiassa ja Energian varastoinnissa USA on merkittävä loppumarkkina.

– Korkeat tullit voivat siten osua merkittävästikin näiden segmenttien (etenkin jälkimmäisen) uuslaitemyyntiin.

Mittalaitteita valmistavan Vaisalan liikevaihto on hajautunut melko tasaisesti ympäri maailman, mutta Yhdysvalloilla on suurena markkina-alueena merkittävä osuus liikevaihdosta. Inderesin arvion mukaan noin neljännes liikevaihdosta tulee USA:sta.

Kuluttajatuotteita valmistavalla Fiskarsilla USA:n myynnin osuus on noin 30 prosenttia konsernin myynnistä.

– Yhtiö on sanonut pystyvänsä kompensoimaan aiemmat tullit hinnankorotuksilla. EU:lle asetettujen tullien myötä Fiskarsin tilanne alkaa olemaan tukalampi, sillä USA:han menevän tavaran osalta Fiskarsin oma tuotanto tulee pääasiassa Euroopasta.

Valmetin liikevaihdosta viime vuonna 27 prosenttia tuli Pohjois-Amerikasta, josta valtaosa on Inderesin arvion mukaan tullut Yhdysvalloista. Tämä ei kuitenkaan ole kokonaan vientiä, vaan Valmetilla on kuitenkin Yhdysvalloissa myös paikallista tuotantoa joissain tuotteissa ja palveluissa.

– Arviomme mukaan Valmet kuitenkin kärsisi jossain määrin tulleista, sillä koko Yhdysvaltojen liikevaihtoa ei pystytä todennäköisesti toimittamaan paikallisesti, Inderes arvioi.

Metsäyhtiöistä Metsä Boardin liikevaihdosta 25 prosenttia on tullut Yhdysvalloista, joka on Euroopan ohella toinen yhtiön päämarkkina kartonkiliiketoiminnassa. Tämä on puhtaasti kartonkivientiä Suomesta ja Ruotsista ja vienti jakautuu taivekartonkeihin ja lainerikartonkeihin.

– Metsä Boardin kartonkiliiketoiminnan kannattavuus on ollut viime vuosina vaisun kysynnän takia heikko ja arviomme mukaan yhtiö joutuu lisäämään tullit myyntihintoihinsa, katsauksessa arvioidaan.