Ukrainan ilmapuolustus saa Leopard-tankista rakennetun ”Frankensteinin hirviön”

Saksalainen puolustusalan jätti Rheinmetall alkaa valmistaa Ukrainan käyttöön uutta ilmapuolustusasetta. Uusi asejärjestelmä koostuu 1950- ja 1960-lukujen taitteessa kehitetystä Leopard 1 -taistelupanssarivaunusta ja tuliterästä Skyranger-ilmapuolustustykistä. Asiasta kertoo tässä brittiläisiin ja saksalaisiin medioihin viittaava Kyiv Independent.

Asejärjestelmää tituleerataan ilmapuolustuksen Frankensteinin hirviöksi. Nimitys on vakiintunut käyttöön Ukrainan saamien eri asejärjestelmien ja ajoneuvoalustojen yhdistelmistä. Verkkouutiset on kertonut muista vastaavista virityksistä muun muassa tässä jutussa. Rintamalle on tuotu jo aiemmin esimerkiksi amerikkalaisten ilmapuolustusohjusten ja neuvostovalmisteisten ajoneuvoalustojen yhdistelmiä.

Skyrangeria mainostetaan varsin kyvykkääksi asejärjestelmäksi. Se soveltuu niin lennokkien kuin ohjustenkin torjuntaan. Aseen 35 millimetrin tykki on suunniteltu erityisesti Oerlikonin kehittämälle AHEAD-ammukselle.

Yksittäinen ammus hajoaa ilmassa ryöpyksi volframiseoksesta valmistettuja tytärammuksia, jotka lentävät kartiomaisena muodostelmana ja tuhoavat maalin ohjaussiivekkeet ja muut olennaiset osat. Asejärjestelmän tutka laskee maalin etäisyyden ja nopeuden ja syöttää tiedot ammuksen sytyttimeen. Ovela ammus on käytössä Ukrainalle toimitetuissa Skynex-ilmatorjuntajärjestelmissä. Verkkouutiset on kertonut AHEAD-ammuksista aiemmin tässä jutussa.