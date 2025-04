Satoja tekoälyllä varustettuja Vector-drooneja Ukrainan etulinjaan

Saksa on lisännyt sotilaallista tukeaan Ukrainalle. Toimituksiin sisältyy muun muassa Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, panssaroituja ajoneuvoja, ilmatorjunta-aseistusta, itseliikkuvia tykkejä, drooneja, miinanraivauskalustoa, tarkkuusoptiikkaa, kiväärejä ja panssarintorjunta-aseita. Saksan hallitus kertoo aiheesta virallisilla verkkosivuillaan.

Lisäksi on Saksa on toimittanut Ukrainaan lääkintätarvikkeita ja muita varustusta, kuten kiristyssiteitä ja makuupusseja. Saksan tarjoama tuki kattaa sekä raskasta kalustoa että kevyempää, taktisesti tärkeää materiaalia.

Saksa tukee Ukrainaa kahdella tavalla: ostamalla sotilastarvikkeita teollisuudelta sekä toimittamalla kalustoa omista asevoimiensa varastoista. Avun kokonaisarvo on noin 28 miljardia euroa. Vuonna 2024 tukea on budjetoitu noin 7,1 miljardia euroa.

Osa rahoista on kanavoitu myös EU:n rauhanrahaston kautta. Lisäksi yli 10 000 ukrainalaissotilasta on saanut koulutusta Saksassa, ja apua on sitouduttu antamaan myös tulevina vuosina, kerrotaan Saksan hallituksen tiedotteessa.

Osana Saksan tarjoamaa tukea Ukrainalle se toimittaa Vector-tiedusteludrooneja, joiden määrä kasvaa aiemmasta 549:stä 619:ään kappaleeseen.

Saksalainen Quantum Systems -teknologiayritys on ilmoittanut valmistavansa 400 Vector-tiedusteludroonia Ukrainassa, huhtikuussa 2024 avatussa tehtaassa. Aiheesta kertoo DefenseMirror.com -sivusto.

Ukrainassa toimiva tehdas työllistää tällä hetkellä 80 henkilöä, mutta määrä kasvanee 120:een työntekijään, jotta tehdas pystyy valmistamaan kaikki droonit.

Vector-malliset tiedusteludroonit voivat välittää salattua videokuvaa reaaliajassa pitkienkin etäisyyksien päästä. Droonit ovat hiljaisia, mikä helpottaa huomaamattoman tiedustelun tekemistä. Tiedusteludroonit hyödyntävät tekoälyä esimerkiksi kohteiden tunnistamisessa ja ne pystyvät toimimaan myös ilman satelliittipaikannusta.