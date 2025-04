Keväthyökkäys kiihtyy, Venäjä lähetti 150 moottoripyörää rynnäkköön

Venäjä on lähettänyt 150 moottoripyörää rynnäkköön, kertoo sotaa seuraava Noel Reports -tili julkaisussaan viestipalvelu X:ssä. Tiedot perustuvat Ukrainan asevoimien lähteisiin.

– Täyttä hulluutta Pokrovskin suunnalla. Alustavien tietojen mukaan jopa 150 venäläistä moottoripyörää on ollut osana uutta hyökkäystä. Ukrainan asevoimien mukaan yhtäkään puolustusasemaa ei menetetty hyökkäyksen aikana, julkaisussa sanotaan.

Toisen julkaisun mukaan 240 venäläistä on kuollut tai haavoittunut, ja tappioiksi luetellaan 96 moottoripyörää, 21 panssaroitua ajoneuvoa, kaksi autoa ja kaksi tykistöjärjestelmää.

Moottoripyörien käyttö on yksi esimerkki tilanteesta, jossa Venäjä käyttää menetyksien myötä entistä enemmän siviiliautoja ja niin kutsuttuja ”Mad Max”-ajoneuvoja hyökkäyksissään.

Ukrainan asevoimien komentaja kenraali Oleksander Syrskyi on aiemmin huhtikuussa todennut, että Venäjän odotettu keväthyökkäys on alkanut. Hyökkäystoiminnan kerrottiin kaksinkertaistuneen monilla rintamasuunnilla. Hyökkäyksen odotetaan nyt kiihtyvän etisestään.

Total madness today on the Pokrovsk front — according to preliminary info, up to 150 (!) Russian motorcycles took part in a new assault. Ukraine didn't lose a single position according to Ukrainian military sources. https://t.co/dMeJn3TSM1 pic.twitter.com/V6bLIurFrD

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2025