Yle: Näin paljon kotona juotu kahvikuppi on kallistunut vuodessa

Kahvin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti.

Hinta tuntuu myös kotona kahvia keittävän kuluttajan lompakossa. Juhla Mokkaa kolme mukillista päivässä juovan kahvikulut olisivat tämän hetken hinnalla 284 euroa vuodessa, kertoo Yle.

Vuoden takaisella hinnalla kahvikulut olisivat 185 euroa vuodessa.

Ylen vertailussa käytettiin 2,5 desilitran kahvimukia. Vuosi sitten mukillinen olisi maksanut 17 senttiä. Nyt hinta on 26 senttiä.

Kuluttajahintojen ohella raakakahvin hinta on noussut. Korkeiden hintojen taustalla vaikuttaa se, että tuotanto ei ole maailmanlaajuisella tasolla riittänyt vastaamaan kysyntää.

Maailman suurimmassa kahvintuottajamaassa Brasiliassa sääolot ovat heikentäneet satoa.

Pauligin raakakahvin hankinnasta vastaavan Anna Vänskän mukaan Brasilian tuleva kahvisato näyttää tällä hetkellä kohtuulliselta, mutta kahvi on hyvin herkkä kasvuolosuhteiden vaihtelulle.

– Viimeisimmän kuukauden aikana on ollut kuivempaa ja kuumempaa kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Sen vaikutus satoon on vielä vähän epävarmaa. Nyt on juuri se hetki, kun pavut kahvimarjan sisällä kehittyvät ja kypsyvät, Vänskä sanoo Ylelle.