Britannian ex-puolustusministeri kuvailee Donald Trumpin suhtautumista ”vastenmieliseksi”

Britannian entinen puolustusministeri, konservatiivipoliitikko Grant Shapps kuvailee The Guardianin One Decision-äänijulkaisun haastattelussa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin myönteistä suhtautumista Venäjän diktaattori Vladimir Putiniin ”vastenmieliseksi”.

– Minun pitää tämä yksinkertaisesti sanoa – tunnen vastenmielisyyttä, minua inhottaa ajatus siitä, ettei vapaan maailman johtaja kykene tekemään eroa omia vastustajiaan tapattavan ja viattomia demokraattisia naapurimaitaan valloittavan diktaattorin ja hyökkäyksen kohteena olevan maan välillä, Shapps sanoi ja lisää:

– Tämä moraalisen selkeyden puute on täysin demoralisoivaa muulle demokraattiselle maailmalle. Tarkoitan, että kyse on johtajuuden puutteesta.

Shapps kommentoi myös Trumpin väitettä siitä, että 35 ukrainalaissiviilin, mukaan lukien lasten, hengen vaatinut Venäjän ohjusisku Sumyyn oli ”erehdys”.

– Se on tällaista kiemurtelevaa juttua. Kuulimme sitä aikanaan [Irlannin tasavaltalaisarmeija] IRA:lta. Sellaisen kuuleminen on yksinkertaisesti kauheaa, on vastenmielistä, ettei sitä kyetä kunnolla tuomitsemaan.

Shapps ei alkanut spekuloida, onko Putinilla jotain kompromentoivaa materiaalia Trumpista vai onko kyse vain tämän mieltymyksestä autoritäärisiin johtajiin.

– En tiedä, mikä ote Putinilla [Trumpista] on, mutta tämä ei ole oikein.

Shapss toteaa varsinaisen asian olevan yksinkertainen.

– Loppujen lopuksi tärkeintä olisi vain saada Putin helvettiin demokraattisesta naapurimaastaan.

Sota loppuisi vain siihen, jos Venäjä vetäisi pois joukkonsa Ukrainasta.

– Ja nyt tämä idea Putinin miellyttämisestä. Jopa Trumpin Valkoisen talon tulisi ymmärtää, että jos yhden diktaattorin antaa päästä pälkähästä tällaisesta, mitä tapahtuu sitten, kun toinen diktaattori hyökkää naapurimaahan tai yli meren ja valloittaa sen.

Trumpin toiminnalla voi olla kauaskantoiset vaikutukset.

– Luuletteko ihmisten uskovan länsimaita, kun sanomme, ettei niin saa tehdä? Juuri sen yhden asian, jota et halua tapahtuvan – oletan, ettei Trump halua Kiinan tunkeutuvan Taiwaniin – tekee juuri sen toteutumisen entistä todennäköisemmäksi, Shapps huomattaa, ja ihmettelee sitten brittityyliin:

– Kaikista maailman maista Amerikka on rehabilitoimassa [palauttamassa kunniaan] venäläistä diktaattoria. Se on varsin poikkeuksellista [quite extraordinary].