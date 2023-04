Ukrainalla on ilmatorjunta-ase, jota ei ole kenelläkään muulla

Ukrainan pääministeri Denys Šmyhal vieraili 26.4.2023 Rheinmetall Italian tehtaalla, joka on erikoistunut ilmatorjuntajärjestelmien kehittämiseen. Hän kertoi, että yhtiön valmistama lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmä Skynex on jo rintamakäytössä Ukrainassa. Hän korosti, että Ukraina tarvitsee tällaisia tehokkaita aseita suojautuakseen Venäjän drooneilta ja vaanivien aseiden hyökkäyksiltä.

Niillä pelastetaan kymmeniä ihmishenkiä ja miljoonille ihmisille tärkeää infrastruktuuria.

Skynex on Ukrainan nykyaikaisin asejärjestelmä. Se ei ole vielä minkään muun maan asevoimien käytössä. Ukraina ja Italia suunnittelevat Skynexin komponenttien yhteistuotantomahdollisuuksia.

Skynexin juuret ulottuvat 1990-luvun puolelle, jolloin sveitsiläinen Oerlikon Contraves alkoi etsiä tehokkaita tapoja torjua risteilyohjuksia ja muita täsmäaseita. Tuloksena syntyi 35 mm:n AHEAD-ammus, joka hajoaa ilmassa 152:ksi volframiseoksesta valmistetuksi tytärammukseksi. Ne lentävät kartiomaisena muodostelmana ja tuhoavat maalin ohjaussiivekkeet ja muut olennaiset osat.

Kun tutka on havainnut maalin ja mitannut sen etäisyyden ottaen huomioon sen nopeuden, Skynexin tietokone laskee ammuksen lentoajan maaliin ja syöttää tiedon ammuksen sytyttimeen. Tytärammukset irtoavat maalin lähellä.

Teoriassa AHEAD-ammuksilla pystyy tuhoamaan kokonaisia drooniparvia, mutta sille tarvittiin sopiva, nopeatoiminen tykkijärjestelmä. Sitä varten saksalainen Rheinmetall – joka oli ostanut Oerlikonin osake-enemmistön vuonna 1999 – käynnisti Skynex-projektin. Syksyllä 2021 tykkijärjestelmä, joka pystyi ampumaan monta laukausta sekunnin murto-osissa, tuhosi yhdellä purskeella kohti lentävän kahdeksan droonin parven.

Vuonna 2012 esitelty X-TAR3D-tutka etsii maalit Skynexille enintään 25–55 kilometrin etäisyyksiltä. MAN 6×6 -lavetille asennetun aseen tehokas kantama on 4,5 kilometriä. Ammuksen hinta on noin 4 000 euroa, joka on selvästi edullisempi verrattuna yksinkertaisimpaankin ohjukseen, esimerkiksi ukrainalaisen Stugna-P:n ohjus maksaa lähes 20 000 euroa.

Mutta Skynex-järjestelmä itsessään on hyvin kallis. Kahden Ukrainaan lähetetyn järjestelmän hinta oli 182 miljoonaa euroa. Korkea hinta ei johdu pelkästään korkeasta teknologiasta, vaan myös siitä, että kyseessä oli pieni koetuotantosarja.

Taistelukäytössä Skynexillä pystyy tuhoamaan jopa kranaatinheittimen ammuksia sekä tarpeeksi lähelle tulevia lentokoneita ja helikoptereita. Jos järjestelmä toimii valmistajan suunnitelmien mukaan, sillä voi tuhota hypersoonisia aseita lukuun ottamatta kaikkia Venäjän Ukrainaan laukaisemia aseita.

Ohjelmoitavat ammukset ovat yksi lupaavimmista tavoista droonien ja vaanivien aseiden torjumiseksi. Kysymys on vain siitä, pystytäänkö Skynexin kaltaisia järjestelmiä valmistamaan suuria sarjoja riittävän edulliseen hintaan.