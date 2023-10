”Tulituksen ääni lähestyi” – alivoimaiset poliisit rynnäköivät kohti terroristeja

Palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin taistelijat hyökkäsivät lauantaina Nova Festival -tapahtumaan, joka järjestettiin noin kolmen kilometrin päässä Gazasta. Ainakin 260 ihmisen vahvistetaan kuolleen terroristien tulituksessa.

Festivaaleilla sijaitsevassa baarissa työskennellyt 30-vuotias May Hayat on jakanut oman kokemuksensa sosiaalisessa mediassa. Hayat oli mennyt työvuoron jälkeen tyttöystävänsä kanssa asuntovaunulle juomaan kahvia ja lepäämään. Yhtäkkiä taivaalla näkyi suuri määrä Hamasin ampumia raketteja.

Musiikki loppui, ja ihmiset odottivat tilanteen rauhoittumista. Hayat sai kuitenkin pian puhelun ystävältään, joka kertoi terroristien tulittavan alueelta poistuvia autoja.

– Menin lähimpien poliisin luokse ja pyysin heitä auttamaan autoilla olevia ihmisiä. Mutta sitten ymmärsin, että terroristeja oli paljon ja hyvin lähellä meitä. Syntyi valtava kaaos, May Hayat kirjoittaa.

Nainen siirtyi suojaan poliisien komentohuoneeseen ja istui lattialle. Osa ihmisistä itki, osa huusi ja osa oli täysin hiljaa.

– Tulituksen ääni lähestyi, ja poliisit ottivat aseensa esiin. He siirtyivät oven luokse, katsoivat toisiaan pelokkaasti ja lähtivät rynnäkköön, Hayat toteaa.

Hamas-taistelijat ampuivat poliisit yksi kerrallaan. Huoneessa olleet ihmiset juoksivat ulos ja pyrkivät pakoon. Osa pääsi piiloon ambulanssin taakse, mutta luoteja tuli joka ilmansuunnasta.

Nainen pääsi toisen henkilön autoon, joka kuitenkin joutui pian tulituksen kohteeksi. Ajoneuvo jumiutui hiekkaan.

May Hayat sanoo muistaneensa holokaustista lukemansa tarinat, jossa ihmiset olivat teeskennelleet olevansa kuolleita. Hän ja eräs mies peittivät itsensä hiekkaan. Tunnin päästä kahdeksan Hamas-taistelijaa ilmestyi hyvin lähelle.

– Suljin silmäni, koska olin varma, että he ampuvat meidät. Mutta he nostivat meidät maasta, ottivat kännykkämme ja kaiken taskuistamme. He ilmoittivat radioon, että kaapattuja on kaksi lisää, nainen kirjoittaa.

Hayatin mukana olleen miehen hysteerinen valitus ilmeisesti ärsytti taistelijoita, jotka teloittivat hänet hieman myöhemmin. Naista lyötiin jatkuvasti päähän puupalikalla.

Yksi terroristeista käyttäytyi suojelevasti naista kohtaan ja sanoi lopulta päästävänsä tämän pakoon. Hayat seisoi hetken hämmentyneenä ja juoksi lopulta kauemmas.

– Piilouduin lavan alle ja makasin kolmen kuolleen ihmisen vieressä. Tahrin itseni vereen, jota tippui yhdestä ruumiista ja esitin kuollutta seuraavien kolmen tunnin ajan. Aika tuntui ikuisuudelta.

Israelin sotilaat saapuivat lopulta paikalle.

– Taustalla tulitus jatkui, ja edessäni olevaa näkymää oli hyvin vaikea katsoa. Säästän teidät enkä kerro siitä tarkemmin. On totta, että he murhasivat sieluni, mutta toivon pystyväni parantamaan sen jonain päivänä, May Hayat toteaa.

