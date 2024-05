Tunnelma kiristyy USA:ssa: Ehdokkaita uhkaillaan jo paikallispolitiikassakin

Voisi kuvitella, että kuntapolitiikka herättäisi vahvasti polarisoituneessa Yhdysvalloissa vähemmän voimakkaita tunteita kuin valtakunnanpolitiikka. Näin ei kuitenkaan ole, ja pienemmissä kaupungeissa pelkkä ehdokkaksi asettuminen voi johtaa tappouhkauksiin. Asiasta kertoo The Times.

Georgialaisessa Whitfieldin piirikunnassa Colt Helton huomasi kiristyneen ilmapiirin asettuessaan ehdolle piirikunnan kuolinsyyntutkijaksi.

Useimmissa osavaltioissa kuolinsyytutkija valitaan vaaleilla. Tutkijan ei tarvitse olla lääkäri. Kuolinsyytutkija määrittää piirikunnassa kuolleiden kuolinsyyt ja voi myös pidättää piirikunnan poliiseja johtavan sheriffin.

Kuolinsyyntutkijan valta pohjautuukin siihen, että halutessaan kuolinsyyntutkija voi mahdollistaa murhaajien pääsyn vapaalle jalalle.

Tutkivan journalistin Radley Balkon mukaan viran valtaoikeudet eivät ole virallisesti kovinkaan laajat. Ne kuitenkin mahdollistavat taloudellisen hyötymisen. Kuolinsyyntutkijat ovat usein olleet hautaustoimistojen johtajia, jotka ovat käyttäneet asemaansa kasvattaakseen omaa liiketoimintaansa.

Kuolinsyyntutkijat ovat myös historiallisesti tehneet myös yhteistyötä viranomaisten kanssa, jotta kuolinsyyt määriteltäisiin valtaapitäville sopiviksi.

– On tapauksia, joissa henkilö on löydetty roikkumassa puusta täynnä luodinreikiä, ja kuolinsyyntutkija on todennut, että kuolinsyy on tuntematon. Tämä taas estää laajemman tutkinnan, Balko kertoo.

Kampanjassaan Helton on luvannut käynnistää uudelleen useita murhatutkintoja, jotka on aiemmin haudattu vähin äänin. Tämä herätti joissain piirikunnan asukkaissa suuttumusta. Yksi tällaisen päättyneen tutkinnan pääepäilty jopa ilmestyi Heltonin rengaskauppaan ja käski häntä lopettamaan puheet tutkintojen avaamisesta.

Helton on saanut myös puhelimitse tappouhkauksia. Häntä on haukuttu sosiaalisessa mediassa, ja hänestä on levitetty huhuja. Jotkut ovat väittäneet, että hän rääkkää koiraansa, toiset taas, että hän on jättänyt veronsa maksamatta tai sepittänyt palveluksensa Tennesseen kansalliskaartissa.

– Tässä kaupungissa on kolme tai neljä ihmistä, jotka haluaisivat tappaa minut tältä seisomalta, Helton kertoo.

Erityisesti ilkeät väitteet ovat levinneet sosiaalisessa mediassa. Mallia on otettu valtakunnallisesta politiikasta, jossa disinformaation levittämisestä on tullut normi. Heltonin mukaan kyse on trumpismin tulona paikallispolitiikkaan.

Väliä ei ole edes sillä, että konservatiivisessa Pohjois-Georgiassa pääehdokkaat ovat republikaaneja. Toisia republikaaneja haukutaan ”nimellisiksi republikaaneiksi” tavalla, jota on aiemmin nähty valtakunnanpolitiikassa.

Tilannetta ei auta myöskään se, että paikallisilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia saada kunnon uutisia paikallispolitiikasta.

– Voit vain levittää misinformaatiota, ja siitä tulee totta. Täällä ei ole uutisia, Helton tiivistää.

Heltonin vastaehdokas on Clyde McDaniel Jr, joka on aiemmin toiminut piirikunnan varakuolinsyyntutkijana. McDanielin mukaan hänellä ei ole mitään tekemistä Heltonin saamien uhkauksien kanssa.

– Kukaan ei edes tiedä, miksi meillä on ehdolla niin paljon eri ihmisiä eri virkoihin, McDaniel kummastelee.

Nykyjärjestelmä onkin asiantuntijoiden mukaan rikki. Erään osavaltion virkamiehen mukaan on tyypillistä, että maaseudun piirikunnissa ei varsinaisesti järjestetä todellisia vaaleja, vaan vetäytyvä ehdokas tavallaan nimittää kaverinsa virkaan.

Heltonin mukaan Whitfieldin piirikunnan valtaapitävät eivät osanneet odottaa häntä.

– He eivät nähneet minun tulevan. Järjestelmä oli jo päättänyt, kenet he halusivat virkaan, mutta sitten minä ilmestyin tyhjästä, Helton kertoo.