Kuukautishäpeä on yleinen asia

Kuukautishäpeä ja sen taustalla olevat sosiaaliset normit ovat edelleen merkittävä ongelma Suomessa, ilmenee lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kuukautishäpeä korostuu kyselyn mukaan etenkin nuorten ja englantia äidinkielenään puhuvien keskuudessa.

Peräti 74 prosenttia tutkimukseen vastanneista arvioi, että kuukautiset ovat joskus aiheuttaneet heille häpeää tai nolouden tai huonommuuden tunnetta. Osuus on suurin englantia (87 prosenttia) ja viroa (84 prosenttia) äidinkielenään puhuvien keskuudessa ja toisaalta pienin 50–60-vuotiaiden joukossa (63 prosenttia).

Puolet vastaajista on kokenut negatiivista kommentointia tai häpäisyä tai kuullut kielteistä puhetta kuukautisista. Kokemus on sitä yleisempi, mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse. Se on myös keskimääräistä yleisempi muuta kuin suomea, ruotsia, englantia, viroa tai venäjää puhuvien keskuudessa.

Hieman alle kolmannekselle (32 prosenttia) vastaajista on sanottu tai ilmaistu, että kuukautiset ovat asia, jotka tulisi pitää salassa. Osuus on suurin 15–24-vuotiailla (39 prosenttia) ja akateemisesti koulutetuilla (43 prosenttia).

– Tuloksissa näkyy, että vaikka ajattelemme kuukautisten olevan meille mutkaton asia, sisältyy niihin vahva huomaamattomuuden normi. Kuukautiset tulee hoitaa niin, että kukaan ei sitä huomaa. Paljastuminen rikkoo sosiaalista käsikirjoitusta, ja sitä vältetään mahdollisimman paljon, Plan International Suomen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien asiantuntija Leena Mubarak sanoo tiedotteessa.

Lähes kaikki vastanneet (84 prosenttia) voivat puhua kuukautisista ystävilleen. Hieman harvempi (72 prosenttia) voi puhua niistä kumppanilleen ja 55 prosenttia perheelleen. Töissä tai koulussa asiasta voi puhua 35 prosenttia vastaajista. 5 prosenttia vastanneista ei voi puhua kuukautisista kenenkään kanssa.

Kyselyyn vastanneista 31 prosenttia ilmoittaa, ettei voi pitää kuukautissuojia näkyvillä, esimerkiksi kaupan kassalla, koulussa tai töissä. Osuus on korkein 15–24-vuotiailla (39 prosenttia) sekä akateemisesti koulutetuilla (38 prosenttia).

Kyselyyn tulleissa avoimissa vastauksissa toistuivat muun muassa puhumattomuuden perinne kuukautisista, vanhat tavat ja sosiaaliset normit. Vastauksissa häpeään liitettiin myös esimerkiksi käsitys likaisuudesta tai kuukautisten paljastuminen ohivuodoissa.

Moni myös mainitsee, ettei kuukautisista ole puhuttu kotona tai että kuukautisista on kiusattu. Kuukautisia myös vähätellään tai niistä vitsaillaan.

– Yksityisyys on tärkeä seksuaalioikeus, mutta jos siitä tulee normi, jättää se ihmiset todella yksin. Kuukautisiin liittyvä kiusaaminen, puhumattomuuden perinne ja kuukautisten mieltäminen kielteiseksi asiaksi luo todellisuuden, jossa kuukautisten huomaamattomuuden varmistaminen käy vaivalloiseksi. Samalla kuukautishäpeään liittyvät ongelmat jäävät yhteiskunnallisen keskustelun ulkopuolelle, Mubarak sanoo.

Plan International Suomen teettämän tutkimuksen toteutti Verian, ja siihen vastasi 1 120 Suomessa asuvaa 15–60-vuotiasta tyttöä ja naista. 139 vastaajan äidinkieli tai kotona puhuttu kieli oli muu kuin suomi.

Verian toteutti kyselytutkimuksen verkkokyselynä maalis-huhtikuussa 2024. Kaikki vastaajat ilmoittivat sukupuolekseen naisen, joten muunsukupuolisten tulosta ei pystytty raportoimaan.