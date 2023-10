Video näyttää hirvittävän tuhon Israelin festivaalin alueella

Ainakin 260 ihmisen vahvistetaan kuolleen Nova Festival -tapahtumassa, joka järjestettiin kolmen kilometrin päässä Gazasta.

Eräs festivaalille osallistunut henkilö kertoi havainneensa rakettien ampumista noin kello 6.30 lauantaiaamuna. Hamasin taistelijat saapuivat festivaalialueelle puoli tuntia myöhemmin.

Palestiinalaiset taistelijat tulittivat alueelta pakenevia autoja. Heidän kerrotaan lähestyneen festivaalia lukuisista suunnista ja ampuneen kaikkea mahdollista. Israelin asevoimien sotilaat saapuivat paikalle vasta tuntikausia myöhemmin.

Navarran yliopiston kansainvälisen politiikan professori Michael Tanchum on jakanut viestipalvelu X:ssä lennokkivideon festivaalialueelta.

Alueella näkyy kymmeniä hylättyjä ja vaurioituneita henkilöautoja. Turvamiehet ohjasivat keskusteltan edustalla hämmentyneitä ihmisiä uloskäynneille kello 6.40:n tienoilla.

Alueen itäpuolelta julkaistulla videolla näkyy ihmisten pakenevan peltoaukean yli. Rynnäkkökiväärillä varustautunut Hamasin taistelija tallentui auton kojelautakameraan kello 9.23. Verryttelyhousuissa kulkenut palestiinalainen teloitti haavoittuneen siviilin toisen auton takana samoihin aikoihin.

Puolenpäivän jälkeen kuvattu kojelautakameran video näyttää, kuinka miesryhmä käy läpi ammuttujen ihmisten tavaroita. Tuolloin suurin osa selviytyneistä festivaalivieraista oli päässyt pakoon alueelta.

Sosiaalisessa mediassa julkaistun videon perusteella kevyesti aseistautuneet Israelin turvamiehet ja paikallispoliisit taistelivat hyökkääjiä vastaan festivaalialueen pohjoispuolella. Siviilit suojautuivat tien keskelle pysäköityjen poliisiautojen taakse ja pakenivat alueelta.

Scale of the massacre at the international music festival in southern Israel (video) https://t.co/yaoLnGQuCa — Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) October 9, 2023

This militant can be seen looking for additional civilians at 9:24:11 pic.twitter.com/0kUPS7gDpv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 9, 2023