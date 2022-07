Turkin väitetään ottaneen vastaan Ukrainalta varastettua viljaa

Radio Vapaan Ukrainan Shemi-ohjelma on tutkinut Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlun toistuvasti esittämää väitettä siitä, ettei Turkkiin tuoda Ukrainalta varastettua viljaa ja että jokainen voi itse tarkistaa lastin alkuperän Marine Traffic-sivustolta. Verkkouutiset on aiemmin kertonut Turkin osallisuudesta Venäjän varastaman ukrainalaisviljan vastaanottamiseen tässä ja tässä.

Turkkiin päätyy viljaa Avlitasta, Sevastopolista Venäjän miehittämältä Krimiltä. Ukrainan maatalousministeri Taras Vysotškyi sanoo, että Avlitaan taas voi päätyä ainoastaan viljaa Zaporižžjasta ja Hersonista muistuttaen, ettei Ukraina ole toimittanut Krimin kastelujärjestelmille vettä, joka mahdollistaisi kunnon sadon.

– Pelkkä vietävän viljan määrä osoittaa, että sitä ei ole voitu saada Krimiltä viime vuosina.

Myös Krimin miehityshallinnon päämies Sergei Aksjonov on itse suoraan sanonut venäläiselle Krim 24-kanavalle , että ”vapautetuilta” eli miehitetyiltä varastettu vilja tuodaan Sevastopoliin myytäväksi. Venäläisten Hersonin miehityshallinnon johtoon nimeämä Kirilo Strjomousov sanoi samalle kanavalle, että ”Hersonista on pitkiä viljarekkajonoja menossa Krimille” ja kertoi, että sadonkorjuun alkaessa 20. kesäkuuta kasvaa rekkamäärä entisestään.

Venäläisen rahtilaivan ”Mihail Nenašov” esimerkki osoittaa, että Turkkiin tuoda ukrainalaisilta varastettua viljaa. Alus oli 15. huhtikuuta redillä Avlitan edustalla. Tämä ei kuitenkaan näy Marine Traffic-sivustolla, koska alus oli kytkenyt transponderinsa pois päältä. Transponderi kytkettiin päälle vasta 18. huhtikuuta lähellä Bosporin salmea. Alus ilmoitti virallisesti lähteneensä Venäjän puolelta Port Kavkazista Sevastopolin sijaan. Marine Traffic-kertoo, että aluksen lastiruuma oli tyhjä ennen Krimille menoa 11. huhtikuuta ja se oli lastattu.

Rahtialus saapui turkkilaiseen Deringen satamaan lähellä Izmitiä 22. huhtikuuta. Neljä päivää myöhemmin viljalasti oli purettu. Deringen sataman omistaa turkkilainen Safin suku, jolla on läheinen liikesuhde venäläisiin kanssa.

Toukokuun 20. päivänä venäläisalus lähti Turkista ja sammutti transponderinsa Mustallamerellä Bosporin salmen ohitettuaan. Aluksen oli ilmoitettu olevan tyhjä ja 25. toukokuuta se näkyi jälleen satelliittikuvissa Avlitan satamassa. Sen matkalla Turkkiin toistui kaikki samoin kuin huhtikuussa erona vain, että tällä kertaa viljalasti päätyy Etelä-Turkkiin İskenderuniin eli entiseen Aleksandrettaan.

Kesäkuussa satelliittikuvista näkyy, että alus on tyhjänä Avlitan satamassa viljaterminaalin kohdalla. Seuraavana päivänä se on lastattu, mutta tällä kertaa se ilmestyy Kertšin salmeen, jossa se kytkee transponderin päälle. Alus ei pysähdy missään satamassa, vaan tekee vain kunniakierroksen Kertšin salmessa transponderi päällä. Se purki lastinsa İskenderunissa, mutta tällä kertaa MMK Metallurjin yksityissatamassa. Se on Venäjän Magnitogorskin metallurgisen tehtaan Turkin-satama. Tehtaan omistaa Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva oligarkki Viktor Rašnikov.

Tutkimuksessa selvisi, että Venäjä on myös käyttänyt Syyrian merenkuljetusviranomaisen omistamaa alusta ”Finikia” varastetun ukrainalaisviljan kuljettamiseksi Krimiltä Turkiin. Alus on Yhdysvaltojen pakotelistalla. Se käytti samoja eksyttämis- ja välttelymenetelmiä kuin venäläinen rahtialus.

Kaiken lisäksi Turkissa täytetyt viralliset paperit kertovat, että vilja on peräisin paikasta nimeltä ”Krim, Venäjä”. Turkki ei tunnusta Krimiä Venäjän osana, joten tämäkin jättää ilmoille kysymyksen, kenen puolella Turkki oikeasti on.