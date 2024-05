Petteri Orpo Tukholman huippukokouksessa: Poikkeukselliset ajat korostavat yhteistyön tärkeyttä

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on parhaillaan Tukholmassa Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksessa. Kokousta isännöivä Ruotsi on kutsunut myös Saksan liittokansleri Olaf Scholzin osallistumaan osaan keskusteluista. Aiheina on ollut turvallisuuteen liittyvät kysymykset, kuten hybridiuhat sekä Ukrainan tukeminen.

Kyseessä on historiallinen ensimmäinen kerta, kun kaikki Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat siten, että maat ovat Naton jäseniä, sanoi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, joka kehui pohjoismaista yhteistyötä ja maiden läheisiä välejä myös Ukrainan kanssa.

Pohjoismaat ovat tänään antaneet yhteisen, muun muassa kilpailukykyä ja puolustusta koskevan julistuksen.

Kristersson sanoi tiedotustilaisuudessa, että esimerkiksi Pohjoismaiden yhteenlaskettua taloudellista voimaa usein aliarvioidaan.

– Poikkeukselliset ajat ovat alleviivanneet pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä, pääministeri Petteri Orpo totesi hetki sitten tiedotustilaisuudessa.

Haasteet ovat samankaltaisia, joten niihin on paras etsiä Orpon mukaan ratkaisuja yhdessä.

Orpo totesi, että Pohjoismaat tulevat tiivistämään yhteistyötään kilpailukyvyssä, puolustuksessa ja puolustusteollisuudessa sekä muun muassa vihreässä siirtymässä.

– Meidän tulee kehittää yhteistyötä myös Itämeren maiden alueella, sanoi Orpo viitaten liittokanslerin paikallaolon merkitykseen.

– Ei vain Ukrainan turvallisuus, vaan myös meidän muiden on vaakalaudalla.

Siksi Orpon mukaan on nyt toimittava. Hän korosti vankkumatonta tukea Ukrainalle.

– Pohjoismaat ja Saksa ovat olleet Ukrainan tukena ja jatkamme sitä, niin kauan kuin on tarpeen. Kehotan kaikkia muita maita toimimaan samoin, pääministeri sanoi.

Olaf Scholz totesi, että Saksan ja Pohjoismaiden suhteissa on kysymys paljon muusta kuin naapuruudesta. Scholz sanoi arvostavansa pohjoismaista näkökulmaa asioihin ja odottavansa maiden vahvistavan yhteistyötään ja yhteistä puolustusta.