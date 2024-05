Venäläissotilas yritti päihittää lennokin polttoainepullolla – näin kävi

Ukrainalaisen FPV-dronen eli räjähdelennokin yllättämä venäläissotilas yrittää puolustautua sillä, mitä kädessä sattuu olemaan, eli bensiiniä sisältävillä pulloilla.

Tapahtumista on levinnyt video sosiaaliseen mediaan. Sitä ei voi suositella herkille katsojille.

Videolla sotilas huomaa hänet kohteekseen ottaneen kamikaze-lennokin ja yrittää torjua sen ensin toisella ja sitten toisella polttoainepullolla, mutta tilanne päättyy räjähdykseen ja tulipalloon.

Russian soldier tried to shot down Ukrainian FPV drone with … gasoline.

It seems like it was a tough service, and he burned out at work.

By throwing a bottle with gasoline at a drone, the russia soldier receives the Darwin Award🥇 pic.twitter.com/fJZbR1A8Dk

— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) May 13, 2024