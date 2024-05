Professori: Vladimir Putinin tavoitteena on tehokkaampi sota

Vain harvat osasivat ennustaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin siirtäisi puolustusministeri Sergei Shoigun maan turvallisuusneuvoston sihteeriksi ja Shoigun tilalle nostettaisiin aiemmin varapääministerinä toiminut Andrei Belousov, toteaa Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti Spectator-lehden artikkelissaan.

– Kun taloustieteilijä ottaa hallintaansa puolustusministeriön ja vanha ministeri ottaa poliittisen ja neuvonantajan roolin, teknokraatit ovat nousussa. Tavoitteena ei kuitenkaan ole rauha, vaan tehokkaampi sota, Galeotti kirjoittaa.

– Tämä viittaa pitkän sodan valmisteluun teknokraatteihin nojaten.

Julkisuudessa on spekuloitu sillä, Belousov on taloustieteilijä eikä sotilas. Galeottin mukaan tällä ei ole mitään merkitystä.

– Pääesikunnan päällikkö – tällä hetkellä laajalti halveksittu kenraali Valeri Gerasimov – on Venäjän sotilaallisesta suunnittelusta ja operaatioista vastaava ykkössotilas, joka raportoi suoraan ylipäällikölle, eli presidentille. Puolustusministeri on varsinkin sodan aikana pohjimmiltaan hallintovirkailija, joka varmistaa, että asevoimilla on tarvitsemansa miehet ja varusteet.

Galeottin mielestä tässä asiayhteydessä Belousov on odottamaton mutta looginen valinta.

– Hän on työnarkomaani ja taitava taloustieteilijä, jolla on syvä kokemus hallinnosta. Hän ei kuulu ultranationalististen kovan linjan kannattajien joukkoon, mutta hän on pitkään puolustanut valtion suurempaa roolia taloudessa. Kun Putinin Venäjä rakentuu yhä enemmän Ukrainan hyökkäyksen ja länttä vastaan suunnatun laajemman vastakkainasettelun ympärille, Belousovin kokemus tulee olemaan ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan luotua todellinen sotatalous.

Galeotti ei ole kovin toiveikas Gerasimovin tulevaisuuden suhteen, koska uusi puolustusministeri usein nimittää oman pääesikunnan päällikkönsä.

Samaisessa henkilöstörumbassa Putinin pitkäaikainen luottomies ja kaikista aggressiivisin kovan linjan kannattaja Nikolai Patrushev siirtyy turvallisuusneuvoston sihteerin paikalta vielä määrittelemättömään pestiin. Hän on Galeottin mukaan onnistunut luomaan turvallisuusneuvoston sihteerin toimesta yhden hallituksen keskeisimmistä tehtävistä.

– Shoigu ei ole mikään kyyhkynen, mutta ei myöskään haukka: hän on vain poliitikko. Jää nähtäväksi, säilyttääkö hän saman kuristusotteen Venäjän turvallisuuspolitiikassa, vaikka hän onkin ovela poliittinen toimija ja Putinin henkilökohtainen ystävä. Ei ole mitään syytä uskoa, että hänen tahtonsa olisi nykytilanteessa olla rauhan ääni.

– Mutta ainakin voidaan toivoa, että hän ei kannata tilanteen kärjistämistä entisestään. Aiemmin on arvioitu, että hän ei ollut tyytyväinen vuoden 2014 Krimin laittomaan liittämiseen osaksi Venäjää eikä vuoden 2022 laaja-alaiseen hyökkäykseen Ukrainassa – vaikka hän olikin liian omahyväinen pragmaatikko vastustaakseen kumpaakaan, Galeotti sanoo.

Hänen mukaansa iso kysymys on se, minne Patrushev päätyy.

– Saattaa olla, että Putin itse asiassa luo jotain uutta juuri hänelle.

– Joka tapauksessa mikään ei viittaa poliittisen suunnan muutokseen. Asia voi itse asiassa olla päinvastoin: kun Putin varautuu pitkällä aikavälillä – ”erityissotilaallisen operaation” ollessa hänen hallintonsa keskeinen organisointiperiaate – hän tietää tarvitsevansa teknokraatteja pitämään sotakoneistonsa käynnissä.

