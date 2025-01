Puolan Suomen-suurlähettiläs Tomasz Chłoń tyrmää keskustelut Venäjän putkikaasun myynnin käynnistämisestä EU:hun uudelleen osana mahdollista Ukrainan sodan lopettavaa ratkaisua.

– Puola on totaalisesti sitä vastaan. Se on täysin absurdi ajatus, tiivistää Chłoń Puolan näkemyksen asiasta Verkkouutisille.

Puola on paraikaa EU:n puheenjohtajamaa. Financial Times -lehden mukaan EU:n sisällä on noussut keskusteluja kaasuvirtojen avaamisesta uudelleen. Lehden mukaan Saksan ja Unkarin viranomaiset ovat kannattaneet ajatusta ja tukea olisi tullut muualtakin.

Toisaalta ajatus on herättänyt alustavissa keskusteluissa jo vastareaktion Ukrainan lähimpien liittolaisten keskuudessa EU:ssa.

Puolan suurlähettiläs ei usko, että tämänkaltaiset heitot voisivat edesauttaa Ukrainan sodan ratkaisua ja rohkaista Venäjää neuvottelupöytään.

– Tähän suuntaan ei pidä missään tapauksessa mennä, linjaa suurlähettiläs.

Tomasz Chłoń pohtii, että asian esille nostamisella julkisuuteen saattaa olla kytköstä Saksan tuleviin vaaleihin, joissa energian saanti hintoineen on yksi isoista teemoista.

– Tai ehkä tämä tulee Moskovasta tämä ajatus.

Viennin uudelleen aloittaminen Eurooppaan merkitsisi Venäjän tulojen lisääntymistä. Ennen sotaa venäläisen putkikaasun osuus EU:n kokonaistoimituksista oli noin 40 prosenttia. Suurin tuoja oli Saksa.

EU on ilmoittanut tavoitteekseen vapauttaa unionin kaikista venäläisistä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2027 mennessä.

