Kiina ilmoitti vastatulleista

Peking tuomitsee Yhdysvaltain asettamat tullit Kiinalle, joita maan kauppaministeriö on kuvannut ”yksipuoliseksi kiusaamiseksi”.

Tämän vuoksi Kiina kertoo asettavansa 34 prosentin tullit kaikelle Yhdysvaltain tuonnille, mikä tulee olemassa olevien tariffien päälle. Asiasta kertoo South China Morning Post.

Määräys astuu voimaan 10. huhtikuuta. Vastatoimi johtuu presidentti Donald Trumpin keskiviikkona Kiinalle määräämästä 34 prosentin tullista.

CNBC:n mukaan USA:n tulli Kiinalle nousee yhteenlaskettuna 54 prosenttiin, sillä 34 prosenttia lisätään entisten tariffien päälle.

Breaking: China will impose a 34% tariff on all imported American goods in addition to existing tariffs from April 10

This in response to Trump's reciprocal tariffshttps://t.co/GQtMHfi9ii

— Finbarr Bermingham (@fbermingham) April 4, 2025