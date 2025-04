MT: Naakka tunkeutui sakastiin, pisti paikat uusiksi

Naakka pisti hyrskynmyrskyksi Upinniemen Merikappelin sakastissa, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Lintuun sakastin vessassa törmäsi sotilaspastori Henri Kivijärvi.

– Sakasti on kellarissa. Siellä on betoniseinät, betonilattia ja betonikatto. Ikkunaa ei ole ja ovi oli kiinni. Ainut väylä vessaan on tuuletusventtiili, joka oli auki puolitoista senttiä. Lautasventtiili on vankkatekoinen eikä lautanen jousta yhtään, Kivijärvi kertoo MT:lle.

– Se oli riehunut siellä aika perusteellisesti. Vessapaperi ja käsipyyhkeet oli revitty riekaleiksi, hän jatkaa.

Kivijärven mukaan myös ”pöntön kansi ja lattia olivat saaneet kunnolla osumaa.” Hän viittaa linnun ulosteeseen.

Kirkko ja kaupunki -lehden mukaan naakat ovat pitkään olleet mieltyneitä kirkkoihin ja kirkontorneihin. Siitä kielivät myös linnun muut nimetkin kuten kirkhakkinen, kirkkohakkinen, kirkonnaakka ja kirkkoherra. Lintua on myös kutsuttu hakkiseksi, kirkkokaijaksi ja muuripääskyksi.