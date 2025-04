Sävy on muuttunut ja me emme pidä siitä, tuumasi Venäjän valtiontelevision kärkipropagandisti Vladimir Solovjov talkshow’ssaan.

Hän viittaa Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavittin lausuntoon, jonka mukaan Yhdysvaltain presidentti työskentelee lujasti saadakseen Ukrainaan rauhan, mutta on pettynyt ”kummankin osapuolen johtajien esittämiin kommentteihin”.

– [Venäjän] Valtiontelevision älyköt ovat selvästi saaneet ylhäältä luvan raadella Donald Trumpia, kun hän ei välittömästi onnistunut toimittamaan kaikkea mitä Kreml odotti – ja Vladimir Solovjovin vieraat kaatoivat täyslaidallisen Trumpin päälle innolla, toteaa videon jakanut, Venäjän mediaa analysoiva toimittaja Julia Davis Bluesky’ssa.

Solovjov sanoi ohjelmassa, että Leavittin sanavalinta loukkaa mahtavaa Venäjää.

– Samaan tapaan kuin Suomen presidentti Alexander Stubb sanoo, että meidän pitää myöntyä. Kenelle olemme sen velkaa, Solovjov ihmetteli.

Hän oli tuohtunut siitä, että Amerikka ”läksyttää” Venäjää.

– Heidän pitäisi vapista ajatuksesta, että meidän presidenttimme ilmaisisi tyytymättömyyttä ja mitä sen jälkeen voisi tapahtua, Solovjov paasasi ja mainitsi jälleen kerran ydinaseet, joilla mikä tahansa ”erimielisyys voidaan ratkaista kolossaalisella nopeudella”.

Politiikan tutkijaksi ohjelmassa tituleerattu Dmitri Kulikov väitti Donald Trumpin olevan mieleltään ”epävakaa”, ja kyseli, missä ovat tulokset luvatusta rauhasta.

Studiossa tartuttiin myös Trumpin sloganiin ”rauha vahvuuden kautta”.

– Voidaanko edes sanoa, että Trumpilla on voimaa? Hän on selvästi osoittanut, ettei ole, vieras Mihail Khazin tokaisi.

